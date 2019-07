Ilmalämpöpumppujen myynnissä tulossa toinen ennätysvuosi putkeen - pahimmillaan asennusta pitää odottaa jo loppukesään

Pumppuja on kaupattu kovaa tahtia viime kesän helteistä asti. Liikkeiden mukaan viilennyslaitteita on vielä hyvin saatavilla. Alan yhdistyksen mukaan kysyntä ei ole nostanut hintoja.

Ilmalämpöpumppujen kysyntä on jatkunut vilkkaana viime kesän helteistä asti, ja tälle vuodelle laitteille odotetaan uutta myyntiennätystä.

Laitteet ovat toistaiseksi riittäneet, mutta asennusjonot ovat venyneet. Pumppuja myyvistä valtakunnallisista liikkeistä arvioidaan Lännen Medialle, että pahimmillaan asennusta joutuu nyt odottamaan loppukesään tai alkusyksyyn asti.

Huomion allekirjoittaa Suomen lämpöpumppuyhdistys Sulpun toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen . Yhdistykseen kuuluu laitteiden valmistajien ohella noin 100 asentajaa eri puolilla maata.

– Jos nyt tilaa asennuksen, elokuun lopulla sellaisen alkaa saada, Hirvonen sanoo.

Uusi ennätys toista vuotta putkeen?

Viime vuonna ilmalämpöpumppujen kaupassa tehtiin vuosikymmenen ennätys. Silloin pitkä helle nosti laitteiden kysyntää ja venytti niiden asennusaikoja. Laitteita myytiin yli 59 000 kappaletta.

Jussi Hirvonen odottaa, että kuluvana vuonna ennätys rikkoutuu uudelleen.

– Ilmalämpöpumppuja myydään varmaan 60 000-70 000 kappaletta.

Laitteiden myyntipiikki on jatkunut viime kesästä asti. Sulpun tilastojen mukaan kauppa kävi myös keskellä talvea. Tammi-maaliskuussa laitteita myytiin 70 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kevään lämpimien viikkojen myötä kysyntä kasvoi entisestään.

Kesään varauduttu tavanomaista aiemmin

Ilmastointilaitteiden kysyntä on huomattu myös alan liikkeissä. Laitteiden sesonki on alkanut ennätysaikaisin, kertoo viestintäpäällikkö Anniina Korpela Gigantista.

Kauppaketju myi touko-kesäkuussa viitisen kertaa enemmän ilmalämpöpumppuja kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Niiden ohella asiakkaita kiinnostavat tuulettimet ja ilmastointilaitteet.

– Monella on varmasti viime vuoden megahelteet muistissa. Vaikka tänä vuonna suurempaa helleaaltoa ei ole ollutkaan, ihmiset ovat varautuneet, Korpela arvioi.

Kysyntään vaikuttaa se, että monelta asiakkaalta jäi viime kesänä laitteet saamatta, arvioi Keskon myyntipäällikkö Joonas Pihlaja . Nyt K-Raudoissa laitteita riittää, mutta koko kesän tarpeisiin on hankala varautua.

– On varauduttu kysyntään, mutta koko Eurooppa varautuu myös, hän huomauttaa.

– Jos tulee samankaltaiset helteet kuin viime kesänä, ei siihen kysyntään mitkään varastot riitä, Korpela komppaa.

Yhdistys: kysyntä ei ole nostanut hintoja

Laitteiden hintoja kysyntä ei Pihlajan mukaan ole nostanut, koska sekä valmistajia että asentajia on tarjolla useita.

Samaa mieltä on Sulpun Hirvonen, joka arvioi, että asennettuna laitteiden hinta liikkuu 1 500-2 300 euron välissä. Hän kehottaa ostamaan laitteen aina asennettuna.

– Kun on kaikki yhdestä paikasta, joku ottaa vastuun koko toimituksesta, Hirvonen sanoo.

Laitteiden myynti näkyy myös kauppojen asennusjonoissa.

Kauppaketjuilla on paikkakunnittain omat sopimusasentajansa. Asennusjonojen pituus vaihtelee, mutta kasvukeskuksissa on pääsääntöisesti usean viikon jono, Keskon Pihlaja sanoo. Gigantissa tilanne on samansuuntainen.

– Esimerkiksi Oulussa se on kolmisen viikkoa, mutta pahimmassa tapauksessa voi mennä loppukesään tai alkusyksyyn, Korpela sanoo.

Tarkempia tilanteita liikkeet kehottavat tiedustelemaan paikkakuntakohtaisesti.