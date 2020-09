Ilmeillä on yksi tärkeä biologinen merkitys, ja juuri sen kasvomaskit peittävät: "Ihmisten pitäisi tiedostaa, miten paljon katse ja läsnäolo vaikuttavat"

Ilmeet ja eleet kertovat joskus enemmän kuin sanat. Kun maski peittää suun seudun, vuorovaikutus vaikeutuu. Peilaamme tiedostamattomasti toistemme ilmeitä ja tunnetiloja, sillä se on ihmislajin ikiaikainen käyttäytymistapa. Neuropsykologi Nina Sajaniemi ja viestinnän professori Pekka Isotalus neuvovat, miten korona-aikana kannattaa viestiä maskin takaa tai videoyhteyden varassa.

Suuri osa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta on muuta kuin puhetta. Eleet, ilmeet, asennot ja äänenpainot voivat joissain tilanteissa kertoa puhekumppanillemme jopa enemmän kuin sanat.

Kuinka vuorovaikutuksen käy, jos koronapandemia jatkuu ja entistä useampi kohtaaminen tapahtuu teknologian välityksellä tai kasvomaskien läpi?

Neuropsykologi, kasvatustieteen professori Nina Sajaniemi sanoo, että asiasta kannattaa olla hiukan huolissaan.

– Elämme jatkuvasti peilaussuhteessa toisiimme. Kun maski peittää kasvojen tärkeitä ele- ja ilmelihaksia, viestinnästä lohkeaa pala pois, hän sanoo.

Suomalaiset eivät muutenkaan ole erityisen ilmehtivää kansaa, joten nykyisissä poikkeusoloissa eleisiin ja ilmeisiin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota.

– Sosiaalinen vuorovaikutus ravitsee ihmistä ja koskettaa syvää biologiaa. Se saa mielen liikkeelle eloisalla tavalla, hän sanoo.

Tarkkailemme tiedostamattomasti toisten eleitä

Tunteet tarttuvat. Kun opettaja tulee luokkaan ja ilahtuu nähdessään oppilaat, hänen hymynsä ja ilahtumisensa tarttuu oppilaisiin. Sama toimii toisinkin päin. Jos astut kokoushuoneeseen, jossa on nyrpeä ilmapiiri, omakin mieliala laskee.

– Tämä on vahvasti biologista ja tapahtuu täysin tiedostamattomasti. Kun ymmärtää, että kyse on tiedostamattomasta asiasta, voi toimia niin, että levollisuus ja luottamus lisääntyisivät, Nina Sajaniemi sanoo.

Evoluution kannalta kyse on ihmislajin käyttäytymisestä, joka juontaa miljoonien vuosien taakse.

– Skannaamme jatkuvasti lajitoveriemme käyttäytymisestä turvan ja vaaran signaaleja, Sananiemi sanoo.

Erityisen herkästi "tutkamme" rekisteröi toisten ihmisten silmien ja suun seudun ilmeitä. Vaaran signaaleja ovat esimerkiksi ärtymys, levottomuus, ohi katsominen ja muut uhkaaviksi tulkittavat käytöstavat. Turvan signaaleja ovat hymy, levollisuus, kiinnostus ja hyväksyvä, arvostava katse.

Vaaran signaaleja havaitessa ihmisen stressitaso nousee, jolloin taistele ja pakene -reaktio käynnistyy. Turvan signaaleista elimistö rauhoittuu. Esimerkiksi ryhmätilanteissa lapsi peilaa automaattisesti muita ryhmän lapsia ja aikuisia. Stressi ja tunteet tarttuvat.

Katso puhekumppaniasi ja rauhoita itsesi

Maski kasvoillaan kulkeva ihminen voi vaikuttaa tunteettomalta ja jopa vieraalta. Vanhusten hoitolaitoksissa omaiset ja henkilökunta ovat käyttäneet nenä-suusuojia jo alkukesästä lähtien, vaikka yleinen maskisuositus tuli voimaan vasta elokuussa.

Huonosti kuulevan vanhuksen kanssa voi olla vaikeaa kommunikoida jo pelkästään siksi, että hän ei ehkä saa selvää puheesta, kun sanoja ei voi lukea huulilta. Jos maskikasvoisen ihmisen hymy ei ulotu silmiin saakka, hyväntahtoisuus jää huomaamatta.

– Ihmisten pitäisi tiedostaa, miten paljon katse ja levollinen läsnäolo vaikuttavat, kun yritetään kommunikoida maskin läpi, Nina Sajaniemi sanoo.

Aivan ensimmäiseksi puhujan pitäisi rauhoittaa itsensä esimerkiksi hengittämällä syvään. Se stimuloi vagushermoa, joka on kehoa rauhoittavan hermoston tärkein osa. Rauhoittunut keho lähettää levollisia signaaleja, jotka toinen peilaa levollisuutena.

Kun puhut maskin takaa, katso puhekumppaniasi ja anna hänen ymmärtää, että olet läsnä ja arvostat häntä.

– Jos itse katselee sivuun ja juttelee niitä näitä kaalinpäitä, yhteyttä ei synny, Sajaniemi sanoo.

Ilmeet ja äänenpainot kertovat tunteista

Viestinnän professori Pekka Isotalus sanoo, että kasvojen ilmeillä viestitään eritoten tunteita. Silloin ei tarkoiteta pelkästään "suuria tunteita". Pienet ilmeet ja eleet ovat osa jokapäiväistä sanatonta viestintää.

– Tunteisiin sisältyy esimerkiksi se, miten suhtaudumme asioihin, hän sanoo.

Myönteinen, hiukan hymyyn kääntyvä ilme viestii ystävällisyyttä ja toisinaan myös kohteliaisuutta. Toisaalta esimerkiksi sarkasmin tai ivan huumori osoitetaan hymyn tapaisilla ilmeillä. Jos kasvomaski peittää suun seudun, tulkinta vaikeutuu.

– Äänenpainot ja äänensävytkin kertovat suhtautumisesta. Niillä voisi tehostaa viestintäänsä ja kompensoida puuttuvia ilmeitä, hän ehdottaa.

Lisäksi suhtautumistaan voi ilmaista vaikka käsieleillä tai esimerkiksi kertomalla kielellisesti, että tämä oli huumoria.

Verkkokokouksessakin kannattaa käyttää aikaa kuulumisiin

Monet ovat pitäneet korona-ajan myönteisenä puolena sitä, että ihmiset ovat oppineet käyttämään etäyhteyksiä kokousten ja palavereiden välineinä. Joka kerta ei olekaan pakko matkustaa kokoukseen toiselle paikkakunnalle, kun saman asian voi hoitaa videopalaverissa.

Asiat hoituvat yleensä hyvin, mutta ongelmaksi voi koitua sosiaalisen läsnäolon puute. Videokokouksessakin ihmisellä pitäisi olla tunne, että hän on kontaktissa aidon ihmisen kanssa.

– Jos kameratkin ovat pois päältä, emme näe toistemme ilmeitä emmekä nyökkäyksiä, jotka ovat minimipalaute puhujalle ja merkki siitä, että on tullut kuulluksi ja ymmärretyksi, Isotalus sanoo.

Hänen mukaansa verkkovuorovaikutuksessa asioita joutuukin selventämään, visualisoimaan, perustelemaan ja tarkistamaan paljon enemmän kuin kasvokkain kohdatessa. On viestittävä tietoisesti sekin, että kuuntelen.

Suomalaiset ovat Isotaluksen mielestä oppineet korona-aikana käyttämään teknologisia välineitä monipuolisesti. Yhdessä asiassa on kuitenkin edelleen oppimista. Etäkokoukset hoidetaan vähän liiankin tehokkaasti asia edellä.

– Normaalitilanteessa kokoushuoneessa on paljon epävirallista puhetta, joka on tärkeää vuorovaikutussuhteen ylläpitämiseksi. Verkkokokouksessakin tälle pitäisi olla tilaa, hän sanoo.

Kommentti: Maski kasvoilla ei ole ihan yksityisasia

Silmälasit huurtuvat, hengitys tuntuu kostealta, kuminauhat kiristävät korvan takaa. Moni on tänä syksynä tuskaillut hankalaa oloaan, kun kasvoilla on koronaviruksen leviämistä hillitsevä nenä-suusuoja. Voi, miten väärin on ajatella vain omaa oloaan.

Maskin käyttäjän pitäisi miettiä ennen kaikkea kanssaihmisiään.

Ensinnäkään maski ei välttämättä suojaa kantajaansa tartunnalta, mutta se voi estää häntä levittämästä tartuntaa muihin. Toiseksi olisi hyvä hoksata, että maskin takana olet piilossa toisten katseilta. Muiden on mahdotonta päätellä, hymyiletkö vai irvistätkö, oletko ystävällinen vai vihamielinen.

Koska maski peittää tärkeitä kasvojen ilmelihaksia, meidän maskikasvoisten pitäisi muistaa elehtiä tavallista enemmän, jotta muut ymmärtäisivät meitä ja osaisivat tulkita viestimme.

Hoitaja hymyili, vaikka suuta ei näkynyt

Huomasin katseen merkityksen, kun vierailin vanhustenlaitoksessa, jossa hoitajat ja omaiset joutuivat käyttämään nenä-suusuojaimia. Useimmat hoitajat näyttivät kasvottomilta haamuilta, jotka leijailivat käytävillä työn touhussa sinne tänne kuin Muumitarinoiden mörkö.

Todennäköisesti me omaisetkin näytimme yhtä ilmeettömiltä, vaikka kuvittelimme hymyilevämme ystävällisesti. Onneksi oli yksi hoitaja, joka kumartui vanhuksen puoleen kysyäkseen tältä jotain. Hän hymyili silmillään. Silloin hymy tarttui – meihin kaikkiin.

Maski kasvoilla tuntee itsensä joskus hölmöksi

Kasvomaskeja on suositeltu käytettäväksi junissa, linja-autoissa ja esimerkiksi teattereiden katsomoissa. Silti niitä näkee vähemmän kuin voisi olettaa. Jostakin syystä sitä tuntee itsensä hölmöksi, jos on junanvaunussa ainoa, jolla on maski. Ehkä hallituksen ja THL:n vatulointi maskisuosituksen antamisessa sai kansalaiset empimään ja viivyttelemään?

Lopuksi vinkki: Eräs tuttavani käyttää kasvomaskia kaupassa vain siksi, että häntä inhottavat ihmiset, jotka eivät piittaa turvaväleistä. Kun pukee maskin kasvoilleen, se karkottaa lähentelijät loitommaksi.