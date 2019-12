Inga Söder vastasi kutsuun epäröimättä kyllä – Kotikirkon joulukonsertissa mukana myös Lauri Tähkän kitaristi Jaakko Kääriäinen

Kun Antti Matikainen kysyi, Inga Söder vastasi epäröimättä kyllä. Hän esiintyy mielellään Kotikirkon pienessä joulukonsertissa Kajaanissa.

"Ihana, että Antti pyysi mukaan. Olen käynyt Kajaanissa keikoilla pari kertaa aikaisemminkin, mutta tässä tapahtumassa en ole ollut. Olen kuitenkin kuullut, että kotikirkossa on hyvä tunnelma, kirkko on aina täynnä, ja varoja kerätään hyvään tarkoitukseen."

Oulussa asuva Söder turaa kotikirkon konsertissa Henna-Mari Pöllästä . Söder on laulaja, lauluntekijä ja laulunopettaja, joka on tullut tutuksi muun muassa The Voice of Finland ja Tartu mikkiin -ohjelmista ja Linnan juhlien Kaartin Combosta. Ennen kotikirkkoa Söder esiintyy muun muassa Oulun Sinfonian Jouluksi kotiin -konserteissa.

"Kajaanista alkaa joululoma. Se on siis sellainen mukava joulunaloitus itsellenkin."

Söder kuvailee, että kotikirkossa kuullaan hyvin perinteinen ja rauhallinen joulukonsertti.

"Kirkko ympäristönä ja konsertin ajankohtakin määrittelevät, mitä esitetään. Hetken rauhoittuminen kiireen keskellä tekee kaikille hyvää, myös esiintyjille", Söder sanoo ja viittaa muusikoiden joulunaluskiireisiin.

Kotikirkon pienen joulukonsertin esiintyjäkaartiin kuuluvat tänä vuonna Matikaisen ja Söderin lisäksi Kalle Torniainen (piano), Risto Oikarinen (saksofoni) ja Kimmo Nissisen tilalla Jaakko Kääriäinen (kitara). Ensi kertaa remmiin astuva Kääriäinen on konsertin vakiokaartin tapaan kajaanilaislähtöinen ja Keskuskoulun musiikkiluokkien kasvatti. Hän soittaa kitaraa tällä hetkellä Lauri Tähkän yhtyeessä.

Matikainen kertoo, että konserttiohjelma on valtaosin aikaisemmilta vuosilta tuttu, mutta kappalelistan yksityiskohtia hän ei paljasta. Hän sanoo, että esiintyjämuutokset vaikuttavat jonkin verran ohjelmaan. Esimerkiksi Pientä rumpalipoikaa ei kuulla, sillä lyömäsoittaja Oskari Oikarinen ei ole mukana.

Kotikirkon pieni joulukonsertti järjestetään nyt 12. kerran. Konsertteja on kaksi samana päivänä, joulun aatonaattona.

Ohjelmamyynti tapahtuu ovella, ja tuotto ohjataan vähäosaisten kajaanilaisten tukemiseen seurakunnan diakoniatyön kautta.

Konsertti kestää noin tunnin.

Kotikirkon pieni joulukonsertti Kajaanin pääkirkossa ma 23.12 kello 15 ja 19.