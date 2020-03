Intian kadut autioituivat – pääministeri Narendra Modin mukaan sunnuntaina testataan maan valmiutta taistella koronavirusta vastaan

Intiassa on todettu tähän mennessä 341 koronavirustartuntaa. Useita kaupunkeja on jo suljettu ja kaupunkien välistä liikennettä rajoitetaan.

Sadat miljoonat intialaiset pysyttelevät sunnuntaina kotona koronaviruksen takia. Intian pääministeri Narendra Modi vetosi aikaisemmin kansalaisiin, että he olisivat kotona sunnuntaina 14 tunnin ajan aamuseitsemästä illalla kello yhdeksään asti.

Kyseessä ei ole ulkonaliikkumiskielto, vaan kehotus pysyä kotona.

Modi on kertonut kansalaisille, että sunnuntaina arvioidaan maan valmiutta taistella koronavirusta vastaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan ihmiset ovat noudattaneet Modin kehotusta, ja maan kaduilla on ollut dramaattisesti vähemmän ihmisiä kuin normaalisti.

– Tänään otetut askeleet auttavat meitä tulevina päivinä, Modi kirjoitti Twitterissä.

BBC:n mukaan sunnuntaina Delhissä kaikki kaupat ovat kiinni lukuun ottamatta apteekkeja ja välttämättömiä tarvikkeita myyviä liikkeitä. Päivän kaikki uskonnolliset tapahtumat on peruttu.

Viranomaisten tietojen mukaan Intiassa on todettu sunnuntaihin mennessä 341 koronavirustartuntaa, ja tautiin on kuollut neljä ihmistä. Asiantuntijat ovat varoittaneet, että maan tartuntaluvut nousevat samalla tavalla kuin epidemian alkuvaiheessa muissa maissa, joihin koronavirus on iskenyt pahasti.

Intiassa on noin 1,3 miljardia ihmistä, ja maalla on rajallisesti terveydenhuollon tarvikkeita viruksen vastaiseen taisteluun. Tiheästi asutuissa suurkaupungeissa ihmisten on myös vaikea pitää etäisyyttä toisiinsa, ja monin paikoin hygieniaolot ovat huonot.

Intia tehostaa koronaviruksen vastaisia toimia

Jo ennen sunnuntain maanlaajuista kehotusta pysyä kotona Intiassa on suljettu useita kaupunkeja koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Myös kaupunkien välistä juna- ja autoliikennettä on rajoitettu.

Intian liike-elämän keskuksessa Mumbaissa vain yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeisissä tehtävissä työskentelevät henkilöt saavat matkustaa paikallisessa junaliikenteessä. Monet tehtaat, teollisuuskeskukset ja pankit ovat lopettaneet väliaikaisesti toimintansa tai pyrkineet vähentämään mahdollisimman paljon liikkumista työpaikoille.

Intiassa yritetään monin tavoin estää koronaviruksen leviäminen laajaksi epidemiaksi.

Paikallinen poliisi on sulkenut Reutersin tietojen mukaan vihanneskauppiaiden liikkeitä ja pieniä teekauppoja. Kuorma-autojen kuljettajille on jaettu kasvosuojaimia ja desinfiointiainetta. Myös häitä ja paikallisvaaleja on peruttu.

Liittovaltion hallitus pyrkii tehostamaan kasvosuojainten tuotantoa ja antanut deodoranttivalmistajien luvan tuottaa desinfiointiainetta.