Intotalo ei ole mikään tyypillinen työpaikka: Tuttua on etätyö ja tehtävien kierrätys, ja uusi johtaja on myös palomies

Jos joltakin yritykseltä haluaa kysyä kokemuksia monella paikkakunnalla toimimisesta, niin se on kajaanilainen Intotalo. Yrityksen koti on aina ollut Kajaanissa, mutta liikevaihto tulee lähes kokonaan muualta maasta. Sillä on toimipaikat myös Jyväskylässä ja Helsingissä, ja valmentajat liikkuvat eri puolilla maata.

Intotalon uusi toimitusjohtaja Jari Junkkari on juuri palannut Oulusta valmennuskeikalta Viestitien toimitiloihin. Haastattelun lomassa hän, asiakkuuspäällikkö Juho Huusko ja sisällöntuottaja Ulla Blomberg ottavat videoyhteyden Suomussalmelle. Siellä asiakkuuspäällikkö Pirjo Kähkönen työskentelee pääosan viikkoa.

Viikko aloitetaan yhteisellä "fiiliskierroksella", ja etäpalavereja skypen välityksellä on joka päivä. Kähkönen kertoo pitävänsä ehdottomasti etuna sitä, että voi työskennellä pääosan viikosta kotoa käsin. Junkkari lisää, että etätyöskentely on myös vaativaa ja siinä voi kokea myös yksinäisyyttä. Siksikin on sovittu, että pari kertaa viikossa Kähkönen käy Kajaanissa, jossa on yrityksen päätiimi.

Verkon käyttökin kasvaa.

– Joskus mietittiin, väheneekö kasvokkain tapahtuva valmennus, mutta eivät ihmiset jaksa olla koko ajan skype-kuulokkeiden kanssa, Junkkari sanoo.

Junkkari aloitti toimitusjohtajana joulukuussa. Kun valokuvaaja ottaa kolmikosta kuvaa, Junkkari asettuu istumaan sivummalle. Tasa-arvo ja avoimuus ovat hänelle yrityksessä tärkeitä, "etteivät näkemys ja ajattelu ala kiertää kehää".

Myyntijohtajan tehtävä on viime vuodesta alkaen kiertänyt kuukausittain: tammikuussa sitä hoiti Huusko, ja helmikuussa on Kähkösen vuoro.

Junkkari perustelee tätä mahdollisuudella oppia. Huusko kokee, että roolien vaihtuessa itseohjautuvuus kehittyy.

– Tehtävä toi vaihtelua. Oli porukan tsemppaamista. Olen tosi tyytyväinen.

Kaupat ja onnistumiset laitetaan näkyviin yhteiseen whatsapp-ryhmään. Saavutuksia myös juhlistetaan yhdessä.

Blomberg kokee Intotalon tekemän työn merkitykselliseksi ja kokee voivansa olla avuksi.

Junkkari on myös sivutoiminen palomies Kainuun pelastuslaitoksella Paltamossa. Hän näkee kahdessa tehtävässä paljon yhteistä: molemmissa autetaan ihmisiä.

– Kaveria ei jätetä. Eikä saa työskennellä yksin.

Asiakkaista murto-osa on Kajaanissa; keväällä alkaa yksi ely-keskuksen tilaama koulutus. Pääosa asiakkaista on pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomessa. Noin 90 prosenttia on pk-yrityksiä, lisäksi on yksittäisiä pörssiyrityksiä.

Muutokset luovat kysyntää valmennuksille. Junkkari sanoo, että ikääntyneet työntekijät tarvitsevat tukea työelämän muutokseen ja nuoret työnteon kulttuuriin.

– Autamme yhteisöä muuttumaan, ja muutos tarkoittaa uusia taitoja.

Junkkarin mukaan Intotalon valmentajat eivät vain luennoi vaan haastavat osallistujia purkamaan ja ratkaisemaan asioita itse.

– Tarjoamme pysähtymisen paikan kiireisille pk-yrittäjille. Emme hae täydellistä vastausta vaan rohkeutta viedä asioita käytäntöön

Alan kilpailutilannetta hän luonnehtii "jäätävän kovaksi". Intotalon kokoisia keskuksia on kolmisenkymmentä ja yhden hengen toimijoita valtavasti. Hän pitää Intotalon yhtenä kilpailuetuna osallistavaa menetelmää. Myös kainuulaisuus ja "kainuulainen työskentelytapa" herättävät kiinnostusta. Mitä se sitten on?

– Bulevardilla näkee liituraitaan pukeutuneita konsultteja, jotka paasaavat kuin messias, miten asiat pitäisi tehdä. Me autamme ihmisiä oppimaan ja tekemään asioita itse ja olemme ahkeria omassa työssämme.