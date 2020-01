Iran vannoo kostoa Yhdysvalloille ilmaiskun jälkeen – Yhdysvallat lähettää tuhansia sotilaita Lähi-itään

Yhdysvallat ilmoitti perjantaina lähettävänsä tuhansia sotilaita Lähi-itään, kertoi televisioyhtiö CNN.

Aikaisemmin samana päivänä Yhdysvaltojen Irakin-suurlähetystö kehotti Yhdysvaltojen kansalaisia lähtemään Irakista välittömästi.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kymmenet yhdysvaltalaiset öljy-yhtiöiden työntekijät olivat poistumassa maasta perjantaina kehotuksen jälkeen.

Yhdysvallat teki varhain perjantaiaamuna Irakin Bagdadin lentokentälle ohjusiskun, joka tappoi Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentajan Qassim Suleimanin . Iran vannoi pian tapahtuneen jälkeen kostavansa iskun.

Isku jakoi irakilaisten mielipiteet. Teko on laajalti tuomittu, ja moni pitää Suleimania sankarina, jolla oli keskeinen rooli Islamilainen valtio (Isis) -terrorijärjestön kukistamisessa. Toisaalta demokratiaa kannattavien mielenosoittajien keskuudessa iskut ovat saaneet hyväksyntää.

Monet irakilaiset kritisoivat Yhdysvaltoja siitä, että tappamiset tapahtuivat Irakin maaperällä ja siitä, että ne saattavat sysätä maan sotaan. Myös Irakin pääministeri Adel Abdul Mahdi kutsui tekoa aggressioksi, joka rikkoo Irakin suvereniteettia ja johtaa sotaan.

Presidentti Barham Salih on kehottanut kaikkia osapuolia malttiin. Hänen mukaansa Irakin täytyy laittaa kansallinen etu kaiken muun edelle ja välttää maata yli neljä vuosikymmentä piinanneiden aseellisten konfliktien tragediat.

Sama sanoma oli Irakin tärkeimmällä uskonnollisella johtajalla, ajatollah Ali al-Sistanilla .

– Nämä tapahtumat osoittavat, että maa on matkalla kohti hyvin vaikeita aikoja. Pyydämme kaikilta osapuolilta itsehillintää ja viisaita toimia, hän sanoi.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi asiaa perjantaina lausunnossaan.

– Bagdadin tapahtumien jälkeen Yhdysvaltain ja Iranin suhde on kriittisessä tilassa. Vaarana on kierre, jota on vaikea katkaista. Sen vaikutukset uhkaavat ulottua myös alueen ulkopuolelle, Niinistö sanoi.

Myös irakilaiskomentaja kuoli

Yhdysvaltojen tekemä isku tappoi Suleimanin lisäksi seitsemän muuta. Useita ihmisiä loukkaantui.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö kertoi, että käskyn iskuun antoi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump .

Iskusta on ristiriitaisia tietoja. Osan mukaan helikopteri ampui Bagdadin lentokentälle kolme ohjusta, jotka osuivat kahteen autoon, toisten mukaan isku tehtiin miehittämättömillä lennokeilla. Autoissa matkustivat Suleimani ja hänen neuvonantajansa Abu Mahdi al-Muhandis , joka toimi varajohtajana Irakissa toimivassa ja Iranin tukemassa Hashed al-Shaabissa. Toisessa autossa oli henkivartijoita. Seurue oli matkalla lentokentältä poispäin.

– Amerikkalaisilla rikollisilla oli yksityiskohtaista tietoa saattueen liikkeistä, irakilainen shiiakomentaja Abu Muntathar al-Hussaini sanoi uutistoimisto Reutersille.

Suleimani kuului Iranin vaikutusvaltaisimpien henkilöiden joukkoon. Hän on johtanut joukkojaan yli 20 vuotta.

Myös al-Muhandis oli huomattavan vaikutusvaltainen henkilö Irakissa. Hänet on tuomittu kuolemaan Kuwaitissa vuonna 2007 osallisuudestaan pommi-iskuihin Yhdysvaltojen ja Ranskan suurlähetystöihin vuonna 1983.

Vastaisku todennäköinen

Yhdysvallat ja Iran ovat olleet pitkään syvenevässä konfliktissa, joka paheni nopeasti viime viikolla, kun Iran-mieliset mielenosoittajat hyökkäsivät Yhdysvaltojen suurlähetystöön Irakissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli iskenyt al-Muhandisin perustamaa Kataib Hizbollah-järjestöä vastaan.

Yhdysvallat sanoo tiedotteessaan pitävänsä Suleimanin johtamia joukkoja terroristijärjestönä. Myös Kataib Hizbollah on lisätty terroristijärjestöjen listalle vuonna 2009.

Suleimanin ja al-Muhandisin kuolema voi pahentaa konfliktia entisestään, ja asiantuntijoiden mukaan Iranin vastaisku on todennäköinen. Iranin tukeman irakilaisryhmittymän komentaja Qais al-Khazali käski perjantaina aamulla sotilaansa taisteluvalmiuteen ja sanoi, että Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo Irakissa loppuu pian.

– Amerikkalaisten lähtö Irakista on komentaja al-Muhandisin veren hinta, hän sanoi paikallisella tv-kanavalla.

Iranin ylin johtaja Ali Khamenei julisti kolmen päivän maansurun.

– Kaikkien vihollisten tulisi tietää, että jihad jatkuu kaksinkertaisella motivaatiolla ja varma voitto odottaa taistelijoita pyhässä sodassa, Khamenei sanoi Iranin televisiossa.

Iranin presidentti Hassan Ruhani on sanonut teon lisäävän Iranin päättäväisyyttä. Myös Libanonin Hisbollah on vannonut jatkavansa Suleimanin aloittamalla tiellä.