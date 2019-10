Iranilaisella öljytankkerilla räjähti Saudi-Arabian edustalla – mahdollisen ohjusiskun arvioidaan lisäävän jännitettä alueella

Iranilaiseen öljytankkeriin osui kaksi ohjusta perjantaina aamulla sen lähdettyä Saudi-Arabian Jeddan satamasta. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen televisio, joka perustaa tietonsa aluksen omistavan kansallisen öljy-yhtiönsä tietoihin.

Tankkeri syttyi räjähdysten voimasta tuleen ja vahingoittui pahasti. Aluksen kahteen tankkiin tuli reikä ja se vuosi raakaöljyä Punaiseenmereen vajaan sadan kilometrin päässä rannikosta. Öljyvuoto saatiin kuitenkin hallintaan nopeasti. Iranilaislähteiden mukaan aluksen miehistö on turvassa.

Yhdysvaltojen merivoimat kertoo olevansa tietoinen uutisesta, mutta sillä ei ole tarkempaa tietoa siitä, mitä on tapahtunut.

Saudi-Arabia ei ole kommentoinut tapahtumia.

Keväällä ja kesällä myös useita iskuja

Iran on kutsunut tapahtumia terrori-iskuksi ja se seuraa touko- ja kesäkuussa Omaninlahdella tehtyjä tankkeri-iskuja. Kesäkuussa iskujen kohteeksi joutuneet tankkerit olivat norjalaisessa ja japanilaisessa omistuksessa, toukokuussa puolestaan iskettiin saudiarabialaisiin, norjalaiseen ja arabiemiraattilaiseen tankkeriin.

USA on syyttänyt iskusta Irania. Se on myös vierittänyt syytä siihen suuntaan Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin syyskuussa tehdystä iskusta, jonka Jemenin huthikapinalliset ottivat nimiinsä. Iran on sanonut, ettei se ole iskujen takana. Tällä kertaa se oli iskun kohteena.

Tapauksen arvioidaan lisäävän ennestään jännitettä Saudi-Arabian ja Iranin välillä.