Iranissa saattaa muhia jopa kymmeniä tuhansia koronavirustartuntoja – jotka eivät päädy virallisiin tilastoihin

Iranissa pelätään olevan paljon enemmän koronavirustartuntoja kuin maan hallinto on ilmoittanut. Virallisten tietojen mukaan tartuntoja oli maanantaina 7 161 ja kuolleita 237. Asiantuntijat kuitenkin arvelevat, että todellisuudessa jopa kymmenet tuhannet ovat voineet saada tartunnan.

Esimerkiksi Toronton yliopiston tutkijat ovat esittäneet arvion, jonka mukaan yli 20 000 ihmistä on voinut saada tartunnan. On mahdotonta sanoa tarkalleen, kuinka laajalle korona on Iranissa levinnyt.

Iranin ilmoittamia lukuja ovat kritisoineet useat asiantuntijat, mutta myös paikalliset ihmiset. Kun helmikuussa viranomaiset ilmoittivat 12 kuolemantapauksesta, parlamentin jäsen Ahmad Amirabadi Farahani Qomin kaupungista väitti, että pelkästään Qomissa kuolleita oli 50, kertoo The New York Times .

Iranin apulaisterveysministeri Iraj Harirchi tyrmäsi tiedon. Seuraavana päivänä hänellä itsellään todettiin tartunta.

Harirchi sai kansainvälistä huomiota esiinnyttyään lehdistötilaisuudessa koronaoireista kärsien. Tilaisuudessa hän hikoili ja pyyhki kasvojaan.

The Washington Post kertoi viime viikolla saaneensa haltuunsa muutaman Teheranissa sijaitsevan sairaalan tietoja iranilaiselta aktivistilta Nariman Gharibilta , joka on kritisoinut hallituksen toimia koronaa vastaan. Lukujen perusteella kuuden päivän jakson aikana reilussa kymmenessä teheranilaisessa sairaalassa oli vahvistettu yli 80 koronaviruskuolemaa. Sairaalat edustavat vain murto-osaa kaikista Teheranin sairaaloista. Mittausjakso päättyi viime viikon keskiviikkona.

Päättäjät toimivat hitaasti

Ensimmäisten tapausten tullessa julki Iranissa maan johto syytti puhetta koronaviruksesta vihollisten yritykseksi saada iranilaiset pysymään kotona. Ensimmäiset koronavirustartunnat vahvistettiin Iranissa juuri ennen helmikuun parlamenttivaaleja. Vaikka maan johto kannusti ihmisiä parlamenttivaaliuurnille, lopputuloksena oli historiallisen surkea äänestysprosentti.

Nyt yli 20 Iranin johtoon kuuluvaa henkilöä on sairastunut koronavirukseen. Tartunnan on saanut Harirchin lisäksi muun muassa yksi maan varapresidenteistä Masoumeh Ebtekar ja 23 parlamentin jäsentä.

Koronavirukseen on kuollut Iranin korkeimman johtajan ajatollah Ali Khamenein neuvonantaja Mohammad Mirmohammadi , 71. Lisäksi ainakin kahden parlamentin jäsenen ja kahden korkean tason diplomaatin kerrotaan kuolleen virukseen.

Iranilaiseen kulttuuriin kuuluu tervehtiminen poskisuudelmin. Tapa on yleinen myös poliitikkojen keskuudessa, mikä on voinut vauhdittaa viruksen leviämistä.

Iranin viranomaiset vähättelivät taudin vakavuutta ja johtivat terveydenhuoltojärjestelmää harhaan virheellisillä tiedoilla, kertoi Oxfordin yliopiston vierailijaprofessori ja tartuntatautien asiantuntija Kamiar Alaei The Washington Postille. Seurauksena lääketieteen ammattilaiset eivät olleet valmistautuneita virukseen. Monet lääkärit ja hoitajat saivat tartunnan altistuttuaan virukselle.

Iranin hallinnolla oli monta syytä panna politiikka koronavirusuhan edelle. Vaaleja edelsivät useat tapahtumat, jotka koettelivat iranilaisten luottamusta maan hallintoon.

Viime vuoden lopulla puhjenneita, väkivaltaisesti tukahdutettuja mielenosoituksia on kutsuttu pahimmiksi vuosikymmeniin. Alkuvuodesta Iranin armeija myönsi useita päiviä jatkuneen salailun jälkeen ampuneensa vahingossa alas ukrainalaisen matkustajakoneen. Tunnustus sai iranilaiset jälleen kaduille.

WHO apuun

Nyt Iranin hallinto on puuttunut koronavirukseen. Kouluja ja yliopistoja on suljettu ja urheilu- sekä kulttuuritapahtumia peruttu. Iranin toimien pelätään kuitenkin tulevan myöhässä.

Tartunnan saaneiden ja kuolleiden määrä on noussut nopeasti. Maanantain luvuissa oli mukana 595 uutta tartuntaa ja 43 kuolemaa viimeisen vuorokauden ajalta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti viime viikolla lähettävänsä asiantuntijaryhmän ja lääkintätarvikkeita Iraniin.

Viruksen arvellaan lähteneen leviämään Iranissa Qomista, joka on shiiamuslimien pyhä kaupunki. Qomissa vierailee ihmisiä eri puolilta maailmaa. Shiiamuslimeille tärkeä kaupunki vetää puoleensa niin seminaareihin osallistuvia opiskelijoita kuin pyhiinvaeltajia. Iranin ensimmäiset koronavirustartunnat ja -kuolemat ilmoitettiin juuri Qomissa.

Pian koronavirus levisi lähes koko maahan. Iran on ilmoittanut, ettei aio asettaa kaupunkeja tai alueita karanteeniin.