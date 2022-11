Irina Chernetskayan elämä muuttui yhtäkkiä: "Kaikkeen pitää varautua tässä maailmassa"

Ukrainalainen Irina Chernetskaya opiskelee tällä hetkellä suomen kieltä ja toivoo saavansa töitä pelialalta. Hän on sopeutunut hyvin Suomeen, mutta huoli painaa Ukrainassa asuvien läheisten puolesta.

Ukrainalainen Irina Chernetskaya kertoo olevansa väsynyt, kun hän saapuu haastatteluun. Suomen kielen tunti on juuri päättynyt ja uuden kielen opetteleminen on uuvuttavaa. Ja kun kysyn, mikä suomen kielessä on erityisen vaikeaa, hän vastaa "kaikki" ja naurahtaa päälle.

"On kuitenkin…