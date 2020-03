Irlannin pääministeri Leo Varadkar tapaa presidentti Trumpin tänään Yhdysvalloissa – Matkustuskielto ei koske Irlantia

Irlannin virkaa tekevän pääministerin Leo Varadkarin on määrä tavata Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tänään presidentin työhuoneessa Valkoisen talon Oval Officessa Yhdysvalloissa. Asiasta kertovat BBC ja The Guardian .

Varadkar on ensimmäinen EU-johtaja, joka tapaa Trumpin sen jälkeen, kun tämä ilmoitti matkustuskiellosta torstaiyönä Suomen aikaa.

Trump aikoo kieltää lähes kaiken matkustamisen Euroopasta Yhdysvaltoihin koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Kielto koskee Suomen ja muiden Schengenin vapaan matkustusalueen maiden ihmisiä ja sen on määrä tulla voimaan perjantaina keskiyöllä.

Matkustuskielto ei koska Irlantia, koska maa ei kuulu Schengen-sopimukseen. Irlannin lisäksi matkustuskielto ei ulotu muun muassa Britanniaan, Bulgariaan ja Romaniaan.

Juhlat peruttu

Varadkar on Yhdysvalloissa lyhyellä kaksipäiväisellä vierailulla. Hän oli maassa jo ennen kuin Trump ilmoitti matkustuskiellosta.

Varadkarin ja Trumpin tapaaminen oli sovittu osana muita Pyhän Patrickin päivään liittyviä tapahtumia. Irlannin kansallispäivää eli Pyhän Patrickin päivää vietetään ensi tiistaina 17. maaliskuuta.

Torstaina iltapäivällä Valkoisessa talossa oli määrä viettää irlantilais-amerikkalaisin menoin perinteistä Pyhän Patrickin päivän vastaanottoa, jota tavallisesti johtavat Yhdysvaltojen presidentti ja Irlannin pääministeri. Nyt juhlallisuudet on peruttu.

The Guardianin mukaan muun muassa New Yorkissa järjestettävä juhlaparaati on peruttu. Myös muita juhlallisuuksia on rajoitettu koronaviruksen takia.

Varadkar on Yhdysvalloissa poikkeuksellisen lyhyellä vierailulla ja on joutunut perumaan joitakin matkalle suunniteltuja tapaamisia kotimaansa koronavirustilanteen takia. Irlannissa raportoitiin ensimmäinen koronaviruskuolema keskiviikkona. Kyseessä oli vanhempi nainen, joka menehtyi Dublinin sairaalassa. Hän oli saraalassa hoidettavana koronavirustartunnan takia.

The Guardianin tietojen mukaan Vadarkarin on kuitenkin määrä tavata Yhdysvaltojen varapresidentin Mike Pencen sovitusti torstaiaamuna paikallista aikaa. Varadkarin on tarkoitus tavata Yhdysvalloissa myös Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi .