Islannin kallein draamasarja Loukussa pitää koukussa

Loukussa

★★★★ Islantilaisen Loukussa -sarjan ensimmäinen kausi piti tiukasti koukussa. Miten käy kakkoskauden kanssa? Kiinni on ja pysyy. Nimittäin se koukku. Islantilaisessa rikossarjassa yhdistyvät upeat, jylhät maisemat, karmaisevat rikokset ja perhesuhdekoukerot. Jälkimmäisissä riittää selviteltävää yhtä paljon kuin rikoksissa.

Tässä piilee myös yksi sarjan vahvuuksista. Murhia selvittävät poliisit eivät ole pelkkiä piinkovia etsiviä, vaan heillä on epävarma, inhimillinen puolensa. Siihen puoleen kuuluvat erehtyminen ja ymmärrys siitä, että kaikki ei aina mene elämässä niin kuin olisi toivonut.

Jos on yhtään mieltynyt pohjoismaiseen, hieman melankoliseenkin laatudraamaan, voi käydä niin, että sarjasta pitää sitä enemmän, mitä pidemmälle sitä katsoo.

Ministeri yritetään murhata

Heti kakkoskauden Heti kakkoskauden alussa tapahtuu rikos, kun mies yrittää tappaa Reykjavikissa itsensä ja Islannin teollisuusministerin, joka sattuu vieläpä olemaan miehen kaksossisko. Mies kuolee, ministeri jää eloon. alussa tapahtuu rikos, kun mies yrittää tappaa Reykjavikissa itsensä ja Islannin teollisuusministerin, joka sattuu vieläpä olemaan miehen kaksossisko. Mies kuolee, ministeri jää eloon.

Tapahtumaa alkavat selvittää ykköskaudelta tutut poliisit. Andri Olafsson on nyt Reykjavikin poliisipäällikkö, joka matkustaa entisille kotikulmilleen Pohjois-Islantiin. Siellä asui Reykjavikin tapahtumiin syyllistynyt mies, joka piti lammastilaa.

Pienessä rannikkokaupungissa toimii poliisipäällikkönä Hinrika, joka oli ennen Andrin alainen. Sitten alkaa tulla lisää ruumiita, ja tapahtumat mutkistuvat.

Loukussa -sarjan -sarjan ohjaaja Baltasar Kormakur tunnetaan muun muassa elokuvasta , jossa Kormakur myös näytteli itse. -sarjaa varten Islannissa laitettiin iso vaihde silmään. Se on saarivaltion kaikkien aikojen kallein draamasarja, joka on jo niittänyt kansainvälistä menestystä. ohjaaja Baltasar Kormakur -sarjan ohjaaja Baltasar Kormakur tunnetaan muun muassa elokuvasta , jossa Kormakur myös näytteli itse. -sarjaa varten Islannissa laitettiin iso vaihde silmään. Se on saarivaltion kaikkien aikojen kallein draamasarja, joka on jo niittänyt kansainvälistä menestystä. tunnetaan muun muassa elokuvasta Reykjavik 101 , jossa Kormakur myös näytteli itse. Loukussa -sarjaa varten Islannissa laitettiin iso vaihde silmään. Se on saarivaltion kaikkien aikojen kallein draamasarja, joka on jo niittänyt kansainvälistä menestystä.

Yle Teema & Fem maanantai 17.6. klo 22.00

Murhia selvittävät poliisit eivät ole pelkkiä piinkovia etsiviä.

Kun alkaa tulla lisää ruumiita, tapahtumat mutkistuvat.