Kotimaa

Islannin ulkoministeri haastattelussamme: Suomen Nato-jäsenyys kasvattaisi Pohjolan turvallisuutta – "Hakemus ystävältä saisi täyden tukemme"

Julkaistu: 2.4.2022 klo 18:30

Islannin turvallisuustilanne on kadehdittavan vakaa, vaikka maalla ei ole armeijaa. Saarivaltio on kuulunut puolustusliitto Natoon sen perustamisesta lähtien, ja sillä on turvallisuussopimus Yhdysvaltojen kanssa. Ulkoministeri Thórdís Gylfadóttir vakuuttui Suomessa siitä, että päätöksenteko etenee järkevästi kohti suomalaisille parasta lopputulosta.