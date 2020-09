Kainuu

Iso joukko maakuntia ja kaupunkeja vaatii maakuntalennoista pikaista ratkaisua budjettiriiheen – "Pikkuisen takkuaa se Harakan porukka"

Julkaistu: 14.9.2020 klo 17:08

Lennot moneen maakuntaan ovat olleet keskeytyksissä puoli vuotta, ja nyt alueet vaativat, että Marinin hallituksen on vihellettävä peli poikki. Alueet kritisoivat Timo Harakan asettaman työryhmän hitautta ja sillä on esittää ratkaisuksi Ruotsin malli. Huoltovarmuuskin on nostettu nyt perusteluksi.