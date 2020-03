Italia johtaa nyt surullista koronatilastoa – eniten kuolleita maailman maista

Italiassa on nyt kuollut uuden koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin enemmän ihmisiä kuin missään muussa maassa.

Italian viranomaiset kertoivat torstaina, että edellisen vuorokauden aikana kuoli 427 tartunnan saanutta ja ja yhteensä kuolleita on 3 405. Asiasta kertovat muiden muassa BBC ja uutistoimisto Reuters.

Kiinassa on kuollut tautiin noin 3 245 ihmistä viime vuoden lopusta lähtien.

Italiassa tartunnoista tiedettiin 21. helmikuuta alkaen, ja liikkumista rajoitettiin 12. maaliskuuta.

Lähes kaikkia italialaisia on käsketty pysymään kodeissaan. Baarit, ravintolat ja lähes kaikki kaupat ovat sulkeneet, samoin koulut ja yliopistot.

Silti epidemia leviää yhä. Tartunnan saaneiden määrä pomppasi torstaina 14,9 prosenttia 41 035:een. Määrä on edelleen selvästi vähemmän kuin Kiinassa, jossa on 80 907 tartunnan saanutta.

Pahimmin koronavirus on iskenyt Italiassa pohjoiseen, jossa asuu paljon iäkkäitä. Lisäksi suuri osa alueen 18–34-vuotiaista asuu heidän kanssaan.

– Teemme töitä hyvin korkean stressin ja paineen alla, kertoi milanolainen sairaanhoitaja Daniela Confalonieri Reutersille.

– Valitettavasti emme voi hallita tilannetta täällä Lombardiassa.

Ruotsi kehottaa rajoittamaan matkustamista maan sisällä

Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut kymmenen ihmistä. Lähes 1 400 on saanut tartunnan, ja heistä 35 on tehohoidossa. Asiasta uutisoi SVT torstaina.

Ruotsin kansanterveysviranomainen kehottaa nyt rajoittamaan matkustamista maan sisällä, koska auttaisi hidastamaan epidemiaa.

Tukholmassa tartunnan saaneiden määrän uskotaan nousevan "huomattavasti" seuraavien päivien aikana.