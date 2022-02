Kuhmon kirjastossa on esillä Kalevala-aiheista taidetta 12. maaliskuuta saakka. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, mutta nyt tekijä on Italiasta. Kuvataiteilija Enrico Mazzoni kiinnostui eepoksesta muutama vuosi sitten, ja nyt hän on työstänyt tarinoista oman tulkintansa.

Näyttelyssä on…