Itävallan videokohun keskushenkilö Heinz-Christian Strache teki puolueestaan Venäjän liittolaisen – Vapauspuolueelle hyökkäys Georgiaan ja Krimin miehitys eivät olleet ongelmia

Itävallan politiikkaan tunteville ei oikeistopopulistisen Vapauspuolueen (FPÖ) liehakointi Venäjän kanssa ei ole mitään uutta. Yhtä vähän uutta on siinä, että Vapauspuolue ajautuu skandaalin pyörteisiin.

Siitä huolimatta on hätkähdyttävää, miten pitkälle Itävallan varaliittokansleri Heinz-Christian Strache oli valmis menemään vaihtokaupoissa venäläisnaisen kanssa Ibizan lomahuvilalla heinäkuussa 2017. Kaupan olivat Itävallan valtion rakennusurakat ja Itävallan suurimman lehden omistus vastineeksi Venäjän vaalirahasta FPÖ:lle.

Juuri Stracheen henkilöityy Vapauspuolueen läheinen suhde Vladimir Putinin johtaman Venäjän kanssa. Strache nousi puoluejohtajaksi vuonna 2005, kun vapauspuolue jakaantui kahtia.

Entinen puoluejohtaja Jörg Haider oli lähtenyt perustamaan uutta puoluetta (BZÖ), joka on sittemmin kadonnut kartalta. Haider itse kuoli auto-onnettomuudessa vuonna 2008.

Bolshevikit ykkösvastustajia

Vapauspuolue oli pitkään hyvin venäläisvastainen puolue. Merkittävä osa sen perustajista oli entisiä natseja, joille bolshevistit olivat ykkösvihollisia.

Süddeutsche Zeitungin mukaan Strache vaati nuorena wieniläispoliitikkona vuonna 1992, että Wienin Schwarzenbergplatzin "stalinistinen muistomerkki" poistetaan torilta. Viime vuonna hänellä ei ollut enää mitään sitä vastaan, että Vladimir Putin laski seppeleen samaiselle, vuonna 1945 pystytetylle muistomerkille.

Ibizalla salaa kuvatulla videolla Strache kehuskelee venäläisoligarkin lähisukulaiseksi esittäytyneelle naiselle olleensa "useasti Moskovassa". Hän sanoo, että hänellä paljon venäläisiä ystäviä, jotka ovat "kaikki huipputyyppejä ja joilla on loputtomasti kahisevaa. He tuntevat meidät ja pitävät meistä".

Ymmärtämystä Georgian sodalle

Strachen puheenjohtajakaudella Vapauspuolue teki täydellisen suunnanmuutoksen suhteessa Venäjään. Hän sanoo hahmotelleessa vuoden 2005 jälkeen suunnitelman siitä, "miten teemme strategista yhteistyötä".

Vuonna 2008 Strache osoitti ymmärtämystä, kun Venäjä hyökkäsi Georgiaan ja kaappasi itselleen Abhasian ja Etelä-Ossetian. Seuraavana hänet otettiin sydämellisesti vastaan Moskovassa Itävallan oppositiojohtajana.

Yhteistyö tiivistyi. kun Vapauspuolue ja Venäjän valtapuolue Yhtenäinen Venäjä solmivat yhteistyösopimuksen vuona 2016. Vapauspuolue on vaatinut EU:ta luopumaan Venäjän vastaisista pakotteista.

Tärkeä linkki FPÖ:n Venäjä-suhteissa on ollut Johann Gudenius , joka on opiskellut Venäjällä ja puhuu sujuvaa venäjää. Gudenius oli mukana, kun Strache tapasi venäläisnaisen Ibizalla.

Gudenius oli vapaaehtoisena vaalitarkkailijana Krimillä keväällä 2014, kun Krimillä järjestettiin Venäjän miehityksen jälkeen kansanäänestys.

Putin kutsui ulkoministerin tanssiin

Strache on Ibizan videolla kiinnostunut venäläisten mahdollisuuksista avustaa Vapauspuolueen vaalikampanjoista. Huhuja venäläisrahoista on Itävallassa kiertänyt aikaisemminkin, mutta Strache on tyrmännyt ne aina.

Vapauspuolue sai Itävallan turvallisuuden kannalta keskeiset puolustus- ja sisäministerin salkut. Tästä syystä monet maat ovat kieltäytyneet yhteistyöstä Itävallan salaisen poliisin kanssa pelätessään tietojen vuotavan Moskovaan.

Itävallan ja Venäjän yhteistyö on sujunut ajoittain kuin tanssi.

Tämä saatiin ikuistettua kameroiden muistikorteille, kun ulkoministeri Karin Kneissl kutsui Vladimir Putinin omiin häihinsä viime elokuussa.

Juhla huipentui, kun Putin pyysi valkoisiin pukeutuneen morsmaikun tanssilattialle. 53-vuotias Kneissl kiitti valssin loputtua syvällä niiauksella, joka muistutti polvistumista.