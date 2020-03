Itävallassa matkailleella Husin sydänkirurgilla koronavirustartunta – 15 lääkäriä on määrätty karanteeniin

Sydänkirurgi on Husin mukaan ollut altistustilanteen määritelmän täyttävässä kontaktissa kaikkiaan 28 henkilökunnan jäsenen kanssa. Henkilökunta on asetettu karanteeniin. Myös lääkärin potilaisiin ja potilaiden omaisiin otetaan yhteyttä.

Suomessa on varmistunut ensimmäinen tapaus, jossa koronavirustartunnan saanut terveydenhuollon työntekijä on altistanut sairaalassa työntekijöitä ja potilaita.

Tapaus kävi ilmi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS). Tartunnan saanut on Itävallan Tirolissa lomaillut ja sieltä viikonloppuna palannut sydänkirurgi.

– Hän tuli maanantaina töihin tuntien itsensä terveeksi, mutta sai päivän aikana hengitystieinfektion oireita, kertoo HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen .

Tiistaina kirurgi ei enää ollut töissä, ja keskiviikkona häneltä otetusta näytteestä varmistui uusi koronavirus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei vielä maanantaiaamuna ollut määritellyt Tirolia epidemia-alueeksi. Päätös tehtiin vasta iltapäivällä.

Myös HUsin oma päätös epidemia-alueilta palanneiden työntekijöiden jäämisestä etätöihin tehtiin vasta maanantaina, ja päätös astui voimaan tiistaina.

Karanteenissa nyt lähes 30 HUSin työntekijää

HUS on selvittänyt leikkaussalityössä olleen kirurgin kontakteja sairaalassa.

– Hän on ollut altistustilanteen määritelmät täyttävässä kontaktissa 28 henkilökunnan jäsenen kanssa, Järvinen kertoo.

Näistä 15 on lääkäreitä ja 13 hoitohenkilökuntaa. He ovat nyt kaikki karanteenissa, samoin kuin kaksi muuta henkilökuntaan kuuluvaa.

Neljällä työntekijällä on tällä hetkellä hengitystieinfektion oireita, ja heistä on otettu näytteet koronavirustestiä varten. Järvisen mukaan kyse on todennäköisemmin muusta kuin uudesta koronaviruksesta.

Myös muut sydänkirurgin kanssa samoissa yksiköissä työskennelleet tullaan testaamaan, jos he saavat hengitystieoireita.

Tartunnan saanut kirurgi oli altistustilanteessa myös neljän potilaan ja kahden omaisen kanssa. Heihin ollaan ottamassa yhteyttä.

Muyt yliopistosairaalat tukevat tarvittaessa

Kun koronatilanne Suomessakin äityy lähitulevaisuudessa epidemiaksi, henkilökunnan merkitys on Järvisen mukaan esimerkiksi hengityskoneitakin tärkeämpi. Siksi ammattilaisten suojaaminen sairastumiselta on ensiarvoisen tärkeää.

– Kyllä tarttuva virus HUSilaisiakin löytää, mutta toivotaan että mahdollisimman vähän, lisää johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi .

Hän ei pysty sanomaan, kuinka suuri osa henkilöstöstä voi olla sairaana tai karanteenissa, ennen kuin se alkaa vaikuttaa selvästi terveydenhuollon toimintakykyyn.

– Ennustaminen on todella vaikeaa. HUSilaisia on 27 000, joten aika pitkälle päästään. Paljon riippuu siitä, kuinka paljon on sairaana yhtä aikaa ja kuinka vakavilla oireilla.

Juuri nyt tilanteen tekee ongelmalliseksi se, että puolet HUSin sydänkirurgeista on karanteenissa.Sydän- ja keuhkokeskuksen toimialajohtaja Antti Vento sanoo, että toiminta pystytään silti tällä hetkellä turvaamaan "aivan hyvin".

– Kiireelliset leikkaukset leikataan kiireellisyysjärjestyksessä, mutta kiireettömiä joudutaan peruuttamaan.

Pahempaan on varauduttu sopimalla toiminnan tukemisesta Tampereen, Turun ja Kuopion yliopistosairaaloiden kanssa. Potilaita voidaan ohjata niihin leikattaviksi, jos siihen tulee tarvetta.

Muokattu klo 13:20: Korjattu karanteenilukuja.