Ivalossa olevien kiinalaisturistien näytteissä ei ole koronavirustartuntaa

Kahdella Kiinan Wuhanista Suomeen tulleella matkailijalla ei ole koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Näytteet on tutkittu tänään perjantaina THL:n laboratoriossa.

Inarin johtava lääkäri Outi Liisanantti kertoi aiemmin perjantaina tiedotustilaisuudessa Ivalossa, että koronavirusepäilyssä olevat potilaat olivat eristyksissä näytteiden tutkimisen ajan.

Näytteet oli lennätetty tutkittavaksi Helsinkiin. Päätös testeistä tehtiin THL:n ohjeiden mukaan, koska potilailla oli hengitystieoireita ja he olivat lähtöisin Wuhanin alueelta.

– Heillä on hengitystieinfektio-oireita. He ovat hyväkuntoisia. Mahdollisuus virukselle on yksi miljoonasta. Näkisin että ihmiset ja turistit ovat turvassa, Liisanantti ennakoi perjantaina päivällä.

Potilaat tulivat Suomeen Norjasta, mutta heidän reittiään ei ole kerrottu julkisuuteen. Reitti on kuitenkin terveysviranomaisten tiedossa.

Inarin kunnanjohtaja: Yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa

Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine kertoi, että kunta pystyi reagoimaan yllättävään tapahtumaan nopeasti.

– Kunta toimii yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa tässä asiassa.

Laineen käsityksen mukaan hoitoon hakeutuneet henkilöt eivät ole olleet Inarin puolella majoittumassa, mutta he ovat hakeutuneet kuntaan hoitoon.

Kunnassa varauduttiin kaikkiin vaihtoehtoihin, ja tilanne pyrittiin tutkimaan mahdollisimman nopeasti.

Ivalon terveyskeskuksen oveen kiinnitettiin päivällä lappu, jossa kehotettiin välttämään vierailuja koronavirusepäilyjen vuoksi.

Koronavirus aiheuttaa vakavaa hengitystieinfektiota, johon voi liittyä keuhkokuume. Koronavirukseen on tämänhetkisen tiedon mukaan sairastunut 600–800 henkilöä ja kuollut noin 20 henkilöä.