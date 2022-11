Jäädytysajot on aloitettu Oulujoella – tavoitteena yhtenäisen jääkannen syntyminen

Oulujoella on aloitettu jäädytysajot. Ne aloitetaan, kun pakkasta on riittävästi jääkannen muodostumiseen ja vesi on riittävän kylmää. Oulujoen vesi on ollut viime päivinä 0,1–0,3-asteista.

Jäädytysajoilla edesautetaan yhtenäisen jääkannen syntymistä jokeen. Jääkansi estää…