Jäävätkö kausityöntekijät tulematta ja mansikat poimimatta? – Ruokatalot pyörivät normaalisti ja kotimaista raaka-ainetta riittää vielä

Elintarvikejalostaja Atrian tuotannossa töitä tehdään normaaliin tahtiin. Ruokatalo on viime päivinä jopa lisännyt niiden tuotteiden valmistusta, joista on ollut eniten kysyntää.

– Meillä on ollut suurta menekkiä valmisruuissa, mikä johtuu etätöiden lisääntymisestä ja sitä kautta lounasruokailun siirtymisestä koteihin, Atrian vastuullisuusjohtaja Merja Leino kertoo.

– Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä, että tuotantotilanne muuttuisi toiseksi. Tärkeintä on suojata nyt henkilöstöä tartunnoilta ja pitää sitä kautta tehtaiden rattaat pyörimässä, Leino jatkaa.

Myös toisen suuren elintarvikejalostajan HKScanin tuotanto ja tavarantoimitukset toimivat normaalisti.

Molemmissa yhtiöissä on jo jokin aika sitten otettu käyttöön matkustuskielto ja karanteeniaika ulkomaan lomalta tuleville työntekijöille sekä siirrytty toimihenkilöiden osalta mahdollisuuksien mukaan etätöihin.

Atrialla on Leinon mukaan mietittynä varajärjestelmät myös siihen vaihtoehtoon, että virus leviäisi paljon nykyistä suurempaan osaan väestöstä ja sairauspoissaolot lisääntyisivät radikaalisti.

– Toivottavasti siihen ei kuitenkaan tarvitse mennä.

Toistaiseksi koronalla ei ole ollut vaikutusta myöskään meijeriyritys Valion tehtaisiin ja toimituksiin.

– Jos tilanne muuttuu, ilmoitamme siitä asiakkaillemme välittömästi. 12 tehdastamme pyörivät tehokkaasti joka päivä ja teemme parhaamme myös poikkeustilanteessa, jotta saamme tehtyä maitotilayrittäjien tuotteita kauppoihin, Valion maidonhankinta- ja alkutuotantojohtaja Ilkka Pohjamo kertoo.

Altistumista on vältettävä

MTK:n toiminnanjohtajan Jyrki Wallinin mukaan maatiloilla on ensisijaisen tärkeää huolehtia omasta terveydestä ja työkyvystä välttämällä altistumista mahdollisimman tehokkaasti.

Samalla täytyy miettiä sijaisjärjestelyjä, jotta raaka-aineita elintarviketeollisuudelle tuottava alkutuotanto pyörii kaikissa tilanteissa. Korona ei nykytiedon perusteella leviä eläin- eikä elintarvikevälitteisesti.

– Viljelijä tarvitsee toki sairastuessaan tai karanteeniin joutuessaan lomittajan tai muun osaavan sijaisen. Eläimiä ei voi jättää hoitamatta, Wallin sanoo.

– Vaikka ihmiset olisivat karanteenissa, niin eläimet eivät ole. Silloinkin maito haetaan normaalisti ja lomittaja voi tulla tilalle normaalisti. Myös teuraseläimet ja välitykseen menevät eläimet noudetaan, hän selvittää.

Atrian Leino arvioi, että järjestelyt tuottajien päässä ovat sellaiset, että eläinten saanti ei ole tuotantoketjussa tällä hetkellä suurin riski.

– Totta kai sekin vaatii erityisjärjestelyjä, ja osaavan työvoiman saanti voi olla tiukan paikan tulleen ongelma tuottajille, mutta tällä hetkellä kaikki näyttää hyvältä.

Valio on jakanut maidontuottajilleen toimintaohjeita ja tietoa useampaan otteeseen.

– Maatilalla pätevät pääpiirteissään samat säännöt kuin muuallakin eli minimoidaan turhat kontaktit tilan ulkopuolisiin ihmisiin, ja huolehditaan hyvästä käsihygieniasta myös navetassa, Ilkka Pohjamo sanoo.

Mistä saadaan kausityöntekijät?

MTK:n Wallinin mukaan koronan aiheuttama huoli on nyt erityisen ajankohtainen vihannes- ja marjatiloilla, joissa on käytetty paljon ulkomaalaisia kausityöntekijöitä.

– Kevät on jo pitkällä, joten tämä huolestuttaa erikoiskasviviljelijöitä todella paljon. Nyt tarvitaan erikoistoimia ulkomaalaisten työntekijöiden suhteen tai sitten kotimaista työvoimareserviä pitäisi saada käyttöön.

Wallinin mukaan koronavirus aiheuttaa joka tapauksessa lisähuolta ja -kustannuksia maatiloille, joiden taloudellinen tilanne on jo valmiiksi hauras.

– Nyt tarvitaan joustoja esimerkiksi lainojen hoitoon. Toisaalta on varmistettava tukien tulo ajallaan. Taloudellisten joustovälineiden tarve koskee myös maaseutumatkailuyrityksiä, joiden tilanne on nopeasti kääntynyt akuutiksi ongelmaksi.

Kevätkylvöjä korona ei MTK:n arvion mukaan sotke suuresti. Siemenet ja apulannat ovat tiloille suurimmaksi osaksi hankittuna.

– Toki viljatiloillakin on varauduttava siihen, että viljelijä sairastuisi juuri kiireisimpään aikaan, Wallin huomauttaa.

Mahdollisuus kiertää ruuvia

Vaasan-leipomoyrityksen toimitusjohtajan Thomas Isakssonin mukaan raaka-ainetta eli kotimaisia jauhoja riittää leipomoteollisuuteen.

– Nyt käytetään viime syksyn satoa, joka oli ihan hyvä.

Vaasan leipoo Suomessa ainoastaan suomalaisesta viljasta jauhetuista jauhoista.

Isaksson kertoo, että leipien viime viikonlopun kysyntäpiikki kaupoissa oli niin poikkeuksellinen, ettei varastoja saatu kaikkialla täydennettyä.

– Hyllyt täydentyvät mahdollisimman nopeasti. Meillä on kaikki linjat käytössä ja ihmiset töissä. Toki etätöihin on siirrytty toimihenkilöiden kohdalla sen mikä on mahdollista.

Vaasan leipoo tällä hetkellä viidessä leipomossa eri puolilla Suomea.

– Jos tarve vaatii, niin meillä on mahdollisuus kiristää ruuvia niin, että leivomme esimerkiksi supistettua tuotevalikoimaa harvemmilla paikkakunnilla.

– Pakkausmateriaaleista voisi syntyä pulaa, mutta niidenkin hankinnassa olemme ottaneet etunojaa, Isaksson toteaa.