Jalkapallojuhlasta tulikin tragedia – Milanossa pelattu Mestareiden liigan ottelu saattoi tehdä Bergamosta Euroopan pahimman korona-alueen

19. helmikuuta oli suuri päivä pienessä pohjoisitalialaisessa Bergamon kaupungissa.

Kaupungista lähtöisin oleva jalkapalloseura Atalanta pelasi Mestareiden liigan ottelun espanjalaista Valenciaa vastaan.

Joukkueen kotikenttä, Atleti Azzurri d'Italia, on yksi Italian pääsarjan vanhimmista ja huonokuntoisimmista. Se on parhaillaan remontissa, minkä vuoksi seuran Mestareiden liigan ottelut on siirretty 60 kilometrin päähän Milanon San Siro -stadionille.

Mestareiden liiga on iso juttu Atalantalle, joka selvisi kilpailuun ensimmäistä kertaa historiassaan. Niinpä 120 000 asukkaan Bergamosta lähti jopa 45 000 fania Milanoon kannustamaan suosikkejaan.

Tuo keskiviikkoilta oli bergamolaisten juhlaa. Atalanta pieksi vieraansa 4–1. Katsomossa halailtiin ja lyötiin ylävitosia tuttujen ja tuntemattomien kanssa. Juhlat jatkuivat illalla baareissa.

Ensimmäinen tapaus samoihin aikoihin

Kolme päivää aiemmin italialainen Mattia-niminen mies oli mennyt lääkäriin flunssaoireiden kanssa pienessä Codognon kaupungissa 60 kilometrin päässä Milanosta.

Hän palasi uudestaan päivystykseen kaksi kertaa, jälkimmäisen kerran ottelua edeltävänä päivänä. Hänet lähetettiin kotiin lepäämään.

Kun Mattia meni kolmannen kerran lääkäriin ottelupäivänä ja valitti hengitysvaikeuksia, hälytyskellot alkoivat soida. Kaksi päivää ottelun jälkeen miehen koronavirustesti paljastui positiiviseksi.

Codogno ja kymmenen muuta kylää eristettiin ja ravintolat sekä baarit suljettiin. Kaksi päivää myöhemmin virus oli Bergamossa.

Italian koronaluvut hurjia

Bergamo asetettiin karanteeniin vasta noin kaksi viikkoa ensimmäisiä alueita myöhemmin. Epidemian rajuus on yllättänyt kaikki.

Tiistai-iltana noin 1,1 miljoonan asukkaan Bergamon provinssissa oli todettu lähes 7 000 tartuntaa. Kymmenen miljoonan asukkaan Lombardian maakunnassa, johon Bergamo kuuluu, yli 30 000.

Koko Italiassa tartuntoja oli tiistai-iltana todettu yli 69 000. Viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut 6 820 ihmistä, viimeisen viikon sisällä jopa 700–800 ihmistä päivässä.

Sairaalat ovat täynnä. Bergamon suurimmassa sairaalassa on 500 tehohoitoa tarvitsevaa ihmistä, kun paikkoja on 100:lle. Ruumishuoneille ja hautausmaille ei enää mahdu arkkuja. Krematorio tuhkaa ympäri vuorokauden, mutta sen kapasiteetti ei riitä. Armeija on kuljettanut ruumiita tuhkattavaksi muihin kaupunkeihin.

Korona levisi stadionilta Espanjaan

Yksi syy epidemian rajuuteen on sairaaloiden toiminta epidemian alkuvaiheissa. Tiistaina Bergamon pormestari Giorgio Gori kuitenkin nimesi myös jalkapallo-ottelun syypääksi siihen, että virus on iskenyt Bergamoon niin rajusti.

– Stadionilla ja sen jälkeen baareissa oli täyttä. Tartuntojen määrä oli sinä iltana varmuudella suuri, hän sanoi videoidussa lehdistötilaisuudessa.

Stadionilla oli sinä iltana myös noin 2 500 Espanjasta matkustanutta Valencian fania. Reilua viikkoa myöhemmin pelistä raportoinut urheilutoimittaja sekä kaksi muuta ottelua seurannutta henkilöä hakeutui sairaalaan Valenciassa. Heillä todettiin koronatartunta.

Valencia ja Atalanta ratkaisivat neljännesvälierän voiton Valenciassa maaliskuun 10. päivä. Atalanta voitti 4–0 tyhjien katsomoiden edessä.

Viisi päivää myöhemmin lähes kolmanneksella Valencian pelaajista oli koronavirustartunta. Tiistaina ensimmäisen Atalantan pelaajan tartunta varmistui.