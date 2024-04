Urheilu

Jalkapalloliigan valmentajien puuttuvista lisensseistä riitti talvella porua – "Olisin itse tosi tiukkana tällaisten asioiden suhteen"

Palloliitto ei puutu valmennusryhmien harjoitusarkeen.

Tapio Keskitalo Kainuun Sanomat

Tällä viikolla alkavan miesten jalkapalloliigan polttavimpia puheenaiheita on ollut päävalmentajia koskeva lisenssimääräys. Aihe nousi suuresti esille loppuvuodesta, kun Helsingin Sanomat uutisoi, että HJK:n päävalmentajakseen nimeämältä Ferran Sibilalta puuttuu vaadittu Uefa Pro -valmentajalisenssi.

HJK nimesi sittemmin päävalmentajakseen Ossi Virran, jolta vaadittava lisenssi löytyy. Sibila vastaa "HJK:n pelillisen prosessin kehittämisestä".

SJK puolestaan ilmoitti tammikuussa, että Toni Lehtinen on joukkueen uusi päävalmentaja, koska Stevie Grievellä ei ole vaadittavaa lisenssiä. Seuran mukaan Grieve "jatkaa suunnitelman mukaisesti merkittävässä roolissa edustusjoukkueen valmennusryhmässä".

Lisäksi AC Oulu on ilmoittanut, että "pelillistä prosessia" johtaa Tuomas Silvennoinen, vaikka päävalmentajana on Rauno Ojanen.

Määräykset tiukentuivat

Erikoisten valmentajauutisten taustalla ovat Palloliiton viime kaudella kiristyneet liigan päävalmentajia koskevat lisenssimääräykset.

Aiemmin Uefa Pro -lisenssin puuttumisen on voinut kiertää nimeämällä kaksi päävalmentajaa, joista toiselta löytyy tarvittava pätevyys.

Miesten liigan kiristyneen lisenssikriteerin taustalla on, että päävalmentajaa koskevien kriteerien halutaan olevan linjassa Euroopan jalkapalloliiton Uefan nykyisten määräysten kanssa.

– Haluamme, että täyttämällä Veikkausliigan lisenssimääräyksen kaikki seuramme täyttäisivät automaattisesti ehdon myös Uefan kilpailuihin, Palloliiton seuralisenssipäällikkö Mikko Aitkoski sanoo.

Uefa tiukensi omia lisenssimääräyksiään kesällä 2022.

– Uefan ajatus on varmaan ollut, että varjovalmentamiseksi kutsuttua ilmiötä on ollut vuosien aikana enemmän ja vähemmän, ja nyt tästä on haluttu mahdollisimman hyvin eroon.

– Sinänsä kahden päävalmentajan malli ei ole kielletty, mutta silloin käytännössä molemmilla pitäisi olla Uefa Pro -lisenssi, Aitkoski sanoo.

Kyse valmennuksen arvostuksesta

Kotimaan liigassa riittää, jos päävalmentaja suorittaa parhaillaan Uefa Pro -koulutusta. Lisenssiä ei ole pakko hankkia Suomessa, ja esimerkiksi HJK ajatteli, että Sibila valitaan Ruotsin kurssille.

– Uefa antaa meidän kouluttaa 20 Uefa Pro -valmentajaa kahden vuoden ajanjaksolla eli keskimäärin kymmenen per vuosi. Meillä on ollut rytmi, että enimmillään 20 henkilön kurssi alkaa parillisina vuosina käytännössä joulukuussa ja kestää 14–15 kuukautta, Aitkoski sanoo.

Tuorein kurssi alkoi loppuvuodesta 2022 ja päättyi nyt alkuvuodesta. Kurssille osallistuivat tämänhetkisistä liigan päävalmentajista Gnistanin Jussi Leppälahti, VPS:n Jussi Nuorela ja SJK:n Toni Lehtinen.

Leppälahden mielestä Uefa Pro -lisenssivaatimuksessa on kyse myös valmentajuuden arvostuksesta.

– On ehdottomasti hyvä ja mielestäni itsestäänselvyys, että pitää olla lisenssit, hän vastasi kysymykseen, onko vaatimus Uefa Pro -tutkinnosta hyvä asia.

Leppälahti sanoo toivovansa, että Palloliitto noudattaa määräystä tarkasti.

– Tämä on erittäin vaativa ammatti, joka vaatii tosi laaja-alaista kouluttautumista ja kokemusta. Olisin itse tosi tiukkana tällaisten asioiden suhteen.

Nykyaikainen valmennus on pitkälti tiimityötä.

– Harjoitusten valvonta ei varmastikaan ole tarkoituksenmukaista, koska valmennustiimeissä työnjako on varmasti sovittu parhaaksi katsotulla tavalla. Valvonta varmasti keskittyy ottelutapahtumiin. Valtaosa lisenssimääräysten täsmennyksistä, jotka tulivat voimaan liigakaudelle 2023, liittyvät ottelutapahtuman aikaiseen toimintaan, Aitkoski sanoo.