Jälleen pitelee ilmoja – maailmanhistorian raivokkain myrsky uhkaa Maata maanantai-illan elokuvassa

Geostorm

Sub klo 21.00

** Hollywoodilainen ajatuksenjuoksu ja käytäntö menevät niin, että maailmanloppu on niin järeä juttu, ettei sitä estämään voi mitään kukkakeppiä lähettää. Jopa tutkijatyypillä pitää olla riittävästi habaa ja hauista. Niinpä Geostormin päärooliin kutsuttiin Gerard Butler , joka muistetaan lähinnä paljasrintaisena miekanviuhuttajana väkivaltaisessa spartalaisspektaakkelissa 300 . Nyt on vastassa persialaisiakin tuhoisampi voima, kun Maata suojeleva ja säätiloja kontrolloiva järjestelmä alkaa oudosti tökkiä. Pahimmassa tapauksessa planeettaa tulee pyyhkimään maailmanhistorian raivokkain myrsky. Sen kunniaksi ohjaaja Dean Devlin haali mukaan kaikki katastrofielokuvan pakolliset palikat sortuvista tornitaloista hädänalaiseen hauveliin. (USA 2017)

Varjoja Kannaksella

TV1 klo 13.15

* Theodor Lutsin vakoilujännäri on kovin hutera, mutta sotavuosien tuntoja se säilöi. Epäilyksenalaisia riittää, kun Kannaksen linnoitustyömaata sabotoidaan. Pienen budjetin elokuva jätti kylmäksi karjalaiset kotiseutuihmisetkin.

Ulkokuvia kun ei taltioitu Karjalassa, vaan Helsingissä. (Suomi 1943)

Taulukauppiaat

Yle Teema & Fem klo 13.00

**** Juho Kuosmasen Hymyilevä mies (2016) voitti Cannesin kakkossarjan ja Hytti nro 6 viime kesänä filmijuhlien Grand Prixin. Ne olivat komeita saavutuksia, mutteivät täysin yllätyksiä. Palkittiinhan jo Taulukauppiaat samoissa kemuissa parhaana opiskelijaelokuvana. Teppo Manner on Toni, joka lähtee ennen intin alkua isäpuolensa ( Tuomas Airola ) kanssa reissuun tauluja myymään. Tarkoitus on kaupata taiteilija Luukkasen ( Auli Mantila ) tauluja, mutta joko maisemat tai myyjät jättävät toivomisen varaa. Talvenpuraiseman Suomen maisemat, kapakat ja huoltamot ovat uskottavasti läsnä. Lämpöä ihmisissä on sen verran kuin sää sallii. (Suomi 2010)

Pekka Eronen

kriitikko