6. päivä tammikuuta 2023.

Jani Komulainen istuu kotonaan Sotkamossa ja katsoo joensuulaisen JoMan ja kiteeläisen KiPan välistä miesten Superpesis-joukkueiden keskitalven harjoitusottelua.

Yhtäkkiä hän havahtuu toimintaansa.

– Tajusin olevani suunnilleen kynä kädessäni ja sillä asenteella, että pitää alkaa tehdä muistiinpanoja pelistä, Komulainen avaa Kainuun Sanomille .

– Päätin lopettaa sen ja yritin heittäytyä vain katsojan rooliin.

Tapaus kuvastaa osuvasti Komulaisen talvea. Kun viisi kautta (2018 – 2022) kestänyt pelinjohtajapesti Sotkamon Jymyssä päättyi viime syksynä, hän suunnitteli pitävänsä välivuoden pesäpallosta.

Joulun lähestyessä lajin houkutus kuitenkin kävi yhä kovemmaksi.

– Huomasin, että intoa piisaa eikä palo päästä takaisin pesiskentille ole kadonnut mihinkään.

Jani Komulaisen on tarkoitus olla kevään aikana alkuviikot kotonaan Sotkamossa ja keskiviikosta sunnuntaihin Tampereella. Kuva: Jussi Pohjavirta

Kolmisen viikkoa sitten Tampereelta kuului kummia. Toni Kohosen viime lokakuussa alkanut pesti Manse PP:n miesten pelinjohtajana oli ajautunut umpikujaan jo hyvissä ajoin ennen lumien sulamista.

Myöhemmin seura tiedotti siirtäneensä lajilegendan syrjään tehtävästä.

Viikko sitten Manse PP kertoi solmineensa yksivuotisen pelinjohtajasopimuksen Jani Komulaisen kanssa.

– Ymmärrän hyvin, että tämä tuli monille yllätyksenä. Sitä se oli minulle itsellenikin siinä mielessä, että paluu huippupesikseen tapahtui näin nopeasti, Komulainen sanoo pelinjohtopestistään.

Manse PP on noussut lajin huipulle ryminällä. Se voitti miesten Suomen mestaruuden 2021 ja oli finaaleissa myös viime syksynä taipuen Vimpelin Vedolle.

Urheilupuoli kukoistaa, mutta seuraorganisaation toiminta ei samaan tapaan vakuuta. Kohu Kohosen yllätyspotkujen ympärillä on ollut kova, eikä kerta ole ensimmäinen, kun Manse PP on otsikoissa vähemmän mairittelevista syistä.

Pedanttina ja vaativana huippu-urheilumiehenä tunnettu Komulainen kuitenkin vakuuttaa tietävänsä, mihin ryhtyi.

– En ole ikinä pelännyt haasteita.

– Nuoren ja menestysnälkäisen seuran kipuilua on varmasti luvassa jatkossakin. Jospa kuitenkin pystyn johtajuudellani tuomaan työrauhan Mansen miesten joukkueen ympärille. Haluan myös osoittaa, että kun vaatimustaso on kova ja asiat tehdään viimeisen päälle hyvin, seurakin pystyy samalla kehittymään.

Toni Kohonen on Komulaisen pitkäaikainen joukkuekaveri Jymystä. Leijuuko tuore, ulospäin riitaisalta ja tulenaralta näyttävä potkutapaus Manse PP:n liepeillä häiritsevästi?

– En koe noin. Se, mitä seuran ja Tonin välillä tapahtuu, on heidän keskinäinen asiansa ja selvittelynsä. Minun tehtäväni on toimia joukkueen kanssa ja katsoa eteenpäin.

Manse PP:llä on jalkeilla sarjan kokenein miehistö, josta löytyy Henri Puputin ja Juha Puhtimäen kaltaisia vahvoja persoonia. Komulainen kertoo saaneensa pelaajilta hyvän vastaanoton.

– Minulle keskeisen tärkeää on se, mitä joukkue ajattelee. Olinkin erittäin otettu, kun sain jo ennen sopimuksen tekoa pelaajilta viestiä, että he haluaisivat minut Manseen. Se vaikutti päätökseeni.

Sarjakaudella 2023 Komulainen kokee jotain uutta ja mielenkiintoista, kun hän pelaa Manse PP:n kanssa omaa poikaansa vastaan. Eikä kyse ole mistään taustaviulunsoittajien kohtaamisesta.

Lukkari Aapo Komulainen on pelillisessä avainroolissa Jymyssä, joka Manse PP:n tavoin kuuluu Superpesiksen ennakkosuosikkeihin.

– Heti Mansen ensimmäisen yhteydenoton jälkeen kävin asiat läpi Aapon kanssa. Halusin tehdä näin, koska isä–poika-suhde on paljon arvokkaampaa kuin mitkään urheiluhommat, Komulainen korostaa.

– Saimme Aapon kanssa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Totesimme, ettei tämä (Manse-pesti) muuta suhdettamme millään lailla. Kun olemme kentällä vastakkain, ne hetket ovat kilpaurheilua. Silloin taistelemme keskenämme pelillisesti, emme isänä ja poikana.

Komulaiset tuntevat toisensa läpikotaisin paitsi ihmisinä, myös pesistoimijoina. Kumpi hyötyy siitä jatkossa enemmän?

– Sitä on erittäin hankala ennakoida. Aapo on yksi Suomen parhaista lukkareista, ja kenellä tahansa pelinjohtajalla on hänen kanssaan vaikeuksia. Luulen, että niin on myös minulla.

Komulaiset ovat kentällä vastakkain ensimmäisen kerran 13. toukokuuta. Se on samalla sekä Manse PP:n että Jymyn sarja-avaus.

– Silloin on varmasti tunteita pinnassa ja ristiriitaisia fiiliksiä.

Jani Komulainen pelasi Jymyä vastaan edellisen kerran 1998 eli lähes 25 vuotta sitten edustaessaan lainapestillä SiiPeä.

Komulaisen viiteen pelinjohtokauteen Jymyssä mahtui yksi Suomen mestaruus, joka tuli vuonna 2020. Pettymyksiäkin kertyi, kuten viime syksyn puolivälieräsarjan 0–3-tappio Joensuun Mailalle.

Sen jälkeen Jymy ei enää jatkanut Komulaisen sopimusta, ja tiet erkanivat.

– Viiden vuoden jakso on pelinjohtajalle tosi pitkä. Viimeistään tuossa kohtaa miehen pitikin vaihtua, Komulainen sanoo.

Hänen aikanaan Jymy uudistui rajusti. Murrosvaihetta kuvastaa se, että vuoden 2018 joukkueesta oli viime kaudella jäljellä enää kolme pelaajaa.

Komulainen aikoo pitää jatkossakin kiinni jymyläisyydestään, vaikka logo rinnassa onkin vaihtunut.

– Toivon ihmisten ymmärtävän, että olen edelleen sotkamolainen. Vaikka nyt kilpaillaankin vastakkain pesiskentällä, se ei tarkoita, että kyseessä olisivat mitkään isommat asiat.

Keväällä Komulaisen on tarkoitus viettää alkuviikot Sotkamossa ja olla keskiviikosta sunnuntaihin Tampereella. Mies kiittää työnantajaansa Sotkamon kuntaa joustoista, jotka mahdollistivat hänelle tarttumisen Manse PP:n tarjoukseen.

– Erityisesti arvostan perhettäni tästä yhteisestä päätöksestä.

– Tämä pesiskausi on minulle oppimatka reissupelinjohtajuuteen. Kevät ja kesä näyttävät, miten se onnistuu ja haluanko jatkaa näin. Kotini tulee kuitenkin olemaan aina Sotkamossa.