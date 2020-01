Jatkuuko Joaquin Phoenixin voittoputki? – Joker kahmi eniten Oscar-ehdokkuuksia, Netflix-tuotannoille yhteensä 24 ehdokkuutta

Oscar ehdokkuudet julkistettiin Hollywoodissa maanantaina iltapäivällä Suomen aikaa. Palkinnot jakaa ja ehdokkuuksista äänestää Yhdysvaltain elokuva-akatemia.

Eniten Oscar-ehdokkuuksia kahmi Joker , joka oli viime vuonna Suomen katsotuin elokuva. Yhteensä 11 ehdokkuutta saaneen Batman -sarjakuvien pahiksen syntytarinasta kertovan elokuvan on ohjannut Todd Phillips .

Jokerin näyttelijä Joaquin Phoenix sai odotetusti parhaan miespääosan Oscar-ehdokkuuden. Phoenix on voittanut tänä vuonna jo parhaan miespääosan palkinnon Golden Globe- ja Critics Choice Awards -palkintogaaloissa.

Oscar-ehdokkaiden listalta löytyvät samat elokuvat, jotka ovat kisanneet myös alkuvuoden pienemmistä elokuvapalkinnoista. Toiseksi eniten, eli kymmenen ehdokkuutta, saivat Quentin Tarantinon Once upon a Time in Hollywood ja Sam Mendesin Taistelulähetit – 1917 sekä Martin Scorsesen The Irishman .

Suoratoistopalvelu Netflixin tuottamat elokuvat saivat yhteensä 24 ehdokkuutta. Netflixistä löytyvät The Irishman ja avioerodraama Marriage Story ovat ehdolla parhaan elokuvan pystin saajiksi.

Netflix kisaa perinteisten elokuvastudioiden kanssa, ja parhaan elokuvan palkinto olisi suoratoistojätille ensimmäinen. Viime vuonna Netflixin Roma voitti parhaan kuvauksen, ohjauksen ja vieraskielisen elokuvan Oscar-palkinnot ja oli ehdolla myös parhaaksi elokuvaksi.

Kaikki parhaan ohjauksen ehdokkaat ovat miehiä, vaikka tarjolla olisi ollut myös Pikku Naisia -elokuvan ohjannut Greta Gerwig . Hän sai kuitenkin ehdokkuuden parhaasta sovitetusta käsikirjoituksesta. Yhteensä tänä vuonna Oscar-ehdokkaiden joukossa on 62 naista, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Tänä vuonna parhaan miessivuosan palkinnosta kisaa esimerkiksi Once Upon a Time in Hollywoodin Brad Pitt , joka on ollut ehdolla jo kolmesti mutta ei ole koskaan voittanut Oscaria. Hän voitti roolistaan Golden Globen aiemmin tässä kuussa.

Ehdokaslistalta puuttui yllättäviä nimiä The Irishmanin Robert De Nirosta Dolemite is My Namen Eddie Murphyyn, jotka ovat olleet ehdolla aiemmissa palkintogaaloissa. Isoin yllätys oli se, että Suomessakin jättimenestykseksi noussut Frozen 2 ei päässyt kisaamaan parhaan animaatioelokuvan palkinnosta.

Elokuva-alan arvostetuimmat palkinnot jaetaan 10. helmikuuta. Oscar-gaalaa voi seurata suorana Yle Teemalla sekä Yle Areenassa aamuyöllä kello 01.30 alkaen.

Elokuvat

Oscar-ehdokkaat

Paras elokuva

Le Mans 66 - täydellä teholla

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Pikku naisia

Marriage Story

Taistelulähetit – 1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Paras naissivuosa

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Pikku naisia)

Margot Robbie (Bombshell)

Paras miessivuosa

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (Kaksi paavia)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Paras naispääosa

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Pikku naisia)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Paras miespääosa

Antonio Banderas (Kärsimys ja kunnia)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (Kaksi paavia)

Paras animaatioelokuva

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Kuvaus

The Irishman

Joker

The Lighthouse

Taistelulähetit – 1917

Once Upon a Time in Hollywood

Puvustus

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Pikku naisia

Once Upon a Time in Hollywood

Ohjaus

The Irishman (Martin Scorsese)

Joker (Todd Phillips)

Taistelulähetit – 1917 (Sam Mendes)

Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino)

Parasite (Bong Joon Ho)

Paras dokumenttielokuva

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Lyhytdokumentti

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Leikkaus

Le Mans 66 - täydellä teholla

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Paras vieraskielinen elokuva

Corpus Christi (Puola)

Honeyland (Makedonia)

Les Misérables (Ranska)

Kärsimys ja kunnia (Espanja)

Parasite (Etelä-Korea)

Maskeeraus

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Pikku naisia

Once Upon a Time in Hollywood

Paras musiikki

Joker

Pikku naisia

Marriage Story

Taistelulähetit – 1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Paras kappale

I Can’t Let You Throw Yourself Away (Toystory 4)

I’m Gonna Love Me Again (Rocketman)

I’m Standing With You (Breakthrough)

Into the Unknown (Frozen 2)

Stand Up (Harriet)

Tuotantosuunnittelu

The Irishman

Jojo Rabbit

Taistelulähetit – 1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Lyhyt animaatioelokuva

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Lyhytelokuva

Brotherhood (Meryam Joobeur)

Nefta Football Club (Yves Piat)

The Neighbors' Window (Marshall Curry)

Saria (Bryan Buckley)

A Sister (Delphine Girard)

Äänisuunnittelu

Äänen leikkaus

Le Mans 66 - täydellä teholla

Joker

Taistelulähetit – 1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

Äänen miksaus

Ad Astra

Le Mans 66 - täydellä teholla

Joker

Taistelulähetit – 1917

Once Upon a Time in Hollywood

Visuaaliset efektit

Avengers Endgame

The Irishman

Taistelulähetit – 1917

Leijonakuningas

Star Wars: The Rise of Skywalker

Sovitettu käsikirjoitus

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Pikku naisia

Kaksi paavia

Alkuperäinen käsikirjoitus:

Knives Out

Marriage Story

Taistelulähetit – 1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite