Jenna Laukkanen kaipaa nyt uintiuralleen muutoksia.

Olisiko aika lähteä kokeilemaan asumista ja valmentautumista toiselle paikkakunnalle, hän pohtii, muttei osaa vielä vastata.

Suomen tämän hetken kovimmat rintauimarinaiset ovat Tampereella, ja se on Laukkasellekin yksi hyvä vaihtoehto.

Laukkanen on valmentautunut Toni Piiraisen opeilla vuodesta 2014 lähtien. Palkintokaappiin on tullut muun muassa kaksi Euroopan mestaruutta lyhyeltä radalta.

Laukkasen mukaan valmennussuhde ei enää ole toiminut aivan hänen toivomallaan tavalla.

– On ollut puutteita, ja se on luonut minulle epävarmuutta. Välillä olen jäänyt asioiden kanssa liian yksin. On ollut raskasta mennä niissä tilanteissa eteenpäin ja yrittää löytää uskoa tekemisiimme.