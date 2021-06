Jenna Laukkanen istuu kahvikupin ääressä Vuokatin urheiluopiston päärakennuksen takaterassilla.

26-vuotias sotkamolaisuimari on tullut avaamaan Kainuun Sanomille tuntemuksiaan ja taustoja pahasti pieleen menneestä kilpailukaudestaan.

Pääsy uran kolmansiin kesäolympialaisiin jää Laukkaselta tässä kohtaa haaveeksi. Näyttöjä viiden renkaan kisoihin Tokioon voi antaa vielä kuluvan viikon ajan, mutta hän puhalsi jo pelin poikki, koska fyysinen ja henkinen vireystila eivät ole huipputulosten edellyttämällä tasolla.

– Olympiapaikan metsästys meni minulla pakkopullaksi, eikä se väkisin yrittämällä onnistu, Laukkanen tietää.

– Pettymys on todella iso, olo on tyhjä. On tullut itkettyä paljon. Samalla olen helpottunut, kun saan nyt irtaantua uinnista ja puhdistaa mieltäni asioista, jotka ovat vaivanneet pitkään. Tämä on oikea ratkaisu, vaikka se kipeältä tuntuukin.

Lepo tulee tarpeeseen myös siksi, että Laukkanen on ollut kovan harjoittelun seurauksena ylirasittunut jo pidemmän aikaa.

Koko kilpailukausi on tuntunut hänestä pään hakkaamiselta seinään. Ratkaisuja ongelmiin ei ole löytynyt.

Murheita on piisannut myös altaan ulkopuolella. Laukkanen paljastaa, että hän on saanut kevään mittaan kuulla kiusallista kommentointia vartalostaan.

– Joidenkin mielestä en ole oikean painoinen tähän lajiin. Voisin kuulemma olla parempi uimari, kunhan vain tiputtaisin vähän kiloja.

– Tämä on ollut minulle iso kipukohta, stressin aiheuttaja ja keskeinen syy siihen, miksi asiat menivät pääni sisällä niin vaikeiksi.

Saamansa palautteen seurauksena Laukkanen yritti pudottaa painoaan koko kevään ajan, tuloksetta. Itse hän koki, että mahdollisten liikakilojen sijaan todelliset ongelmat ovat muualla.

– Kun koetin tiputtaa painoani, piti jatkuvasti sinnitellä liian pienillä kalorimäärillä. Energian saanti oli vähäisempää kuin mitä kulutin. Kroppa ei siitä tykännyt, vaan löi säästöliekkiä päälle ja alkoi suojella itseään. Homma ei toiminut.

– Samalla en ollut terävimmilläni myöskään korvien välissä. En osannut ajatella asioita järkevästi.

Laukkanen kertoo sairastuneensa aiemmin uintiurallaan syömishäiriöön. Ongelmat alkoivat, kun tanskalainen Bo Jacobsen tuli Suomen päävalmentajaksi toukokuussa 2013.

– Silloin minulla iski syömishäiriö ihan kunnolla. Jacobsen haukkui meitä, että olemme liian lihavia uimareita, Laukkanen sanoo.

– Olin toki siihen aikaan vähän isompikokoinen, osin siksi, että olin vasta 18-vuotias ja kroppani oli kokenut massiivisen muutoksen. Oli ehkä muutama kilo ylimääräistä.

Laukkasen mukaan Jacobsen kehotti häntä ottamaan painoasioissa mallia esimerkiksi sen ajan rintauintihuipusta Rikke Möller Pedersenistä .

– Se tuntui tosi pahalta. Ei minusta ikinä saa (vartaloltani) samanlaista jo senkään takia, että olen Rikkeä yli kymmenen senttiä pidempi.

– Jacobsen myös pyysi ex-valmennettavansa pitämään meille Suomen naisuimareille luentoja. Kyseinen henkilö kertoi, miten he olivat Tanskassa naisuimareiden kanssa suunnilleen kilpailleet siitä, kuka on laihin. Hän kannusti meitäkin aloittamaan saman.

Maaliskuussa 2015 Uimaliiton ja Jacobsenin tiet erkanivat. Laukkaselle tämä oli helpotus.

Syömishäiriö vaivasi häntä pahimmin vuosina 2013 ja 2014.

– Tuli ahmittua ja oksenneltua. Sellaista se oli, kunnes pääsin paremmin sinuiksi syömisen ja itseni kanssa.

Toipumisen myötä Laukkasen tulostahti koheni. Vuosina 2015 – 2019 hän saavutti yhteensä seitsemän henkilökohtaista arvokisamitalia, joista kuusi lyhyeltä radalta mukaan lukien kaksi Euroopan mestaruutta.

– Syömishäiriöni on edelleen pilkahdellut esiin silloin tällöin. Sen kanssa on ollut sekä parempia että huonompia jaksoja.

– Tämä kevät on ollut taas ihan paskaa. Kun sain uudelleen kuulla tuollaista painostani, vanhat ajatukset ja kokemukset syömishäiriöstä heräsivät henkiin ja jäivät pyörimään mieleen. Sitä alkaa esimerkiksi vertailla itseään muihin ja nähdä heidät paljon paremmassa kunnossa kuin mitä itse on.

Laukkasen valistunut arvio on, ettei hän ole likimainkaan ainoa syömishäiriön kanssa kamppaileva urheilija. Sotkamolainen muistuttaa, että uinnissa "todella moni lopettaa kilpauransa jo nuorena". Yhtenä syynä tähän hän näkee juuri syömiseen liittyvät ongelmat.

– Heillä ei ole riittävästi energiaa treenata ja siksi he kadottavat potentiaalinsa.

– Jos joku menestyy vaikka 16–17-vuotiaana, se voi tuoda painetta löytää kaikki mahdolliset keinot viedä uraa eteenpäin. Sitten homma menee helposti yli jo liian aikaisin.

Laukkanen kertoo joutuneensa painimaan myös pään sisäisten "demonien" kanssa. Nämä kiusankappaleet koettavat parhaansa mukaan latistaa ja vakuutella, ettei uimari ole riittävän hyvä.

– Olen myös kokenut häpeän tunnetta siitä, etten ole pystynyt kisoissa vastaamaan ulkopuolisten ihmisten odotuksiin.

Yksi kriisihetkistä osui huhtikuun lopulle.

– Soitin kesken Helsinki Swim Meet -kisojen pikkuveljelleni. Sanoin, etten enää jaksa, kun tämä on niin vaikeaa – haluan jättää koko uintiurani tähän, Laukkanen muistaa.

Hän kuitenkin puri hammasta ja jatkoi eteenpäin. Laukkanen päätti yhdessä valmentajansa Toni Piiraisen kanssa keventää harjoitteluaan, mutta sekään ei auttanut.

– Mielessä pyöri vain, että aika olympianäyttöihin käy vähiin ja EM-uinneissa on jo pakko onnistua. Se kiristi viimeisetkin ruuvit päästäni. Ahdistin itseni nurkkaan ja tekemisestä tuli pakonomaista.

Tulos oli sen mukainen EM-kisoissa Budapestissä toukokuun lopulla. Erityisen karvas pala Laukkaselle oli epäonnistuminen 100 metrin rintauinnissa.

– Tuntui, että maailmani romahtaa kokonaan.

Laukkasen 100 ja 200 metrin rintauintimatkojen pitkän radan ennätyksistä on kulunut jo viitisen vuotta. Uskoa uuteen tulemiseen hän on ammentanut Matti Mattssonin esimerkistä. Tokion olympialaisiin valittu porilainen rikkoi huhtikuussa peräti kahdeksan vuotta vanhan SE-aikansa 200 metrin rintauinnissa.

– Jos Matti jaksoi odottaa noin kauan, ei minullakaan ole hätää – pystyn kyllä vielä siihen, kunhan ensin kahlaan tämän vaikean vaiheen läpi ja teen jatkoa ajatellen fiksuja ratkaisuja.