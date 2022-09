Kaksirunkoisten katamaraanien suosio kasvaa, sillä purjehdusominaisuudet ovat hyvät ja varustelu liki täydellinen. Pohjapinta-alaa on omakotitalon verran ja terassi on lämmitetty. Jos huippuveneen tilaa nyt, sen saa vasta 2–3 vuoden päästä.

On unelmia, ja sitten on unelmia. Jälkimmäiseen kategoriaan voi huoletta sijoittaa veneen, jonka hintalappuun on kirjoitettu lukema 1 448 568 euroa.

Tämän verran maksaa Lagoon 50 -katamaraanivene, joka oli näytteillä Suomen suurimmassa uivassa venenäyttelyssä Helsingissä.

…