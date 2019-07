Jo neljä saimaannorpan kuuttia on hukkunut verkkoihin - verkkokalastuskieltoa ajava kansalaisaloite kerännyt jo liki 40 000 allekirjoitusta

Verkkokalastus on kiellettävä Saimaalla kokonaan saimaannorpan levinneisyysalueilla ympäri vuoden, vaaditaan keskiviikkona vireille laitetussa kansalaisaloitteessa.

Aloite on lyhyessä ajassa kerännyt vauhdikkaasti nimiä. Perjantaiaamuun mennessä aloitteen oli allekirjoittanut 38 458 ihmistä. Enää ei siis ole pitkä matka siihen, että aloite keräisi vaadittavat 50 000 nimeä ja päätyisi eduskuntakäsittelyyn.

Aloitteen alullepanijoina on viisi yksityishenkilöä. He perustelevat verkkokalastuksen täyskieltoa saimaannorpan levinneisyysalueilla, saimaannorpan uhanalaisuudella ja sillä, että sen yleisin yksittäinen kuolinsyy on kalapyydyskuolleisuus.

– Saimaannorppa on norpan alalaji, jota tavataan ainoastaan Suomessa. Saimaannorppa on maailma uhanalaisin hylje, ja se on vaarassa kuolla sukupuuttoon, aloitteessa kirjoitetaan.

Nykyisin verkkokalastuskielto kestää huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun asti.

Verkkokalastuskiellon päätyttyä heinäkuun alussa verkkoihin on hukkunut kolmessa päivässä jo neljä kuuttia.

Aloitteessa vedotaan Suomen perustuslakiin, jossa sanotaan muun muassa vastuun luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluvan kaikille.

– Saimaannorppa on osa suomalaisen luonnon monimuotoisuuden ilmenemistä ja korostaa suomalaisen luonnon ainutlaatuisuutta. Saimaannorpan kulttuurinen merkitys suomalaiselle mökki- ja matkailukulttuurille on huomattava.

Aloitteen tekijät eivät usko, että verkkokalastuskielto uhkaisi Saimaan alueen kalastamista, sillä kehittyvät kalastusmenetelmät antavat kalastajille uusia vaihtoehtoja.

– Kanta-arvion mukaan saimaannorppayksilöitä on noin 400. Uhanalaista lajia on suojeltava, ja siksi verkkokalastus Saimaalla kiellettävä, aloitteessa vaaditaan.