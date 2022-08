Jonah Hill ohjasi ysärinostalgiaa

Mid90s

TV2 klo 22.35

**** Sunny Suljic sai sivuroolin lauantaina esitetyssä fantasiaseikkailussa T alo jossa kello tikittää . Jonah Hillin kasvutarinassa hän sen sijaan sai näytön paikan. Sen nuori tähden alku myös käytti. Vaikka elokuva kaveriporukasta kertookin, on Suljicin esittämä Stevie sen elävä ja hengittävä keskipiste.

Kolmetoistavuotias poika varttuu kodissa, jossa äiti ( Katherine Waterston ) piittaa lähinnä omista miesasioistaan, ja isoveli lyö. Onnekseen hän löytää perheen korvikkeen 1990-luvun Los Angelesin skeittaajaporukasta.

Lähinnä komedianäyttelijänä tuttu Hill jättää ohjaajana varsinaisen vitsailun vähiin, mutta nuorten yhdessäolossa on jotakin vapauttavaa. Vaikkei Mid90s varsinainen omaelämäkerta olekaan, on helppo uskoa, että siihen on pakattu paljon omaa kokemusta ja ajatusta. Kuvaus ja musiikki tukevat ajankuvaa. Ensiesitys. (USA 2018)

The Mechanic

Sub klo 22.30

*** Simon Westin toimintajännärissä Jason Stathamin ei ollut tarvis tinkiä viileän tulosvastuullisesta tyylistään. Hänen palkkamurhaajahahmonsa ansiosta kliseinen kostotarina myös läjässä pysyy.(USA 2011)

The James Foley Story

TV5 klo 22.00

**** James "Jim" Foley oli se amerikkalainen sotakirjeenvaihtaja, jonka kohtaloa arvuuteltiin ja kauhisteltiin uutisissa noin kymmenen vuotta sitten. Työkeikalla ollut toimittaja siepattiin vuonna 2012 Syyrian sisällissodan tiimellyksessä, minkä jälkeen hän katosi jäljettömiin.

Pari vuotta myöhemmin terroristijärjestö Isis otti vastuun hänen surmastaan ja julkaisi järkyttävän teloitusvideon. Brian Okes jätti sen pois dokumenttielokuvastaan ja päätti keskittyä lapsuudenystävänsä elämään, työhön ja lähimpiin. Ratkaisu oli hienotunteinen, sillä Lähi-idän levottomasta todellisuudesta riittää dramaattista kuvamateriaalia muutenkin. (USA 2016)

Pekka Eronen