Jormualla on maailman vanhinta merenpohjaa ja merellisiä laattoja – Milloin ikä selvisi ja mitä muinainen kallioperä kertoo?

On tavallinen lokakuinen päivä. Ei ihan harmaa, sillä osa koivujen keltaisista lehdistä täplittää ojanpiennarta, osa on vielä puussa. Kävelemme paltamolaisen Jorma Niemen kanssa kohti metsikköä. Niemi on lupautunut oppaaksi pienelle retkelle, jonka kohde on ainutlaatuinen.

…