Jörn Donner kuvasi ironisesti onttoa elämänmuotoa – mutta tämä elokuva sai aikaan myös oikeusjutun

Mustaa valkoisella

★★★★ Jörn Donner inhosi mahtipontisuutta ja tyhjiä korulauseita. Siksi hänen muistokseen sopii oikein mainosti esittää hapokkaan (itse)ironinen puolikomedia, jossa tehdään silppua menestyvän keskiluokan elämänvalheista.

Jo alku on herkullinen. Aikakausilehden lukijat ovat äänestyksessä valinneet Juha Holmin kaksilapsisen perheen vuoden perheeksi. Jääkaappifirman myyntipäällikkö nähdäänkin oitis työpaikallaan, ihastelemassa valokuvia kotiväestään. Vaimo, diplomiekonomi Anja, keskittyy rivitalokodin hoitoon. Sen iloihin kuuluvat Artekin kalusteet ja "perinteiset talonpoikaiskulttuurin ilmentymät".

Anjalla on pieni Datsun Bluebird shoppailua varten. Juhalla on Volvo 144 Sport, jolla on hyvä karauttaa töihin firman tyttöjen perään kuolaamaan.

Donnerilta osuva pökkelö roolityö

Ei Mustaa valkoisell a todellakaan mikään #metoo -elokuva ole, mutta se kuvaa häirinnän elkeitä osana onttoa elämänmuotoa. Donner ei osannut varsinaisesti näytellä pätkääkään, mutta juuri hänen pökkelö roolityönsä on avain siihen kaikkeen. Tunnekylmä mies ei ihan sattumalta jääkaappeja myy.

Omalle naistenmiehen maineelleen hän irvaili pari vuotta myöhemmin vielä roisimmin elokuvassaan Naisenkuvia .

Liisamaija Laaksonen palkittiin Anja-vaimon roolista Jussilla. Hyvin hän ahdistusta panttaakin. Donner sai saman pystin ohjauksesta ja Esko Nevalainen kuvauksesta. Jukka Virtanen ja Lasse Mårtenson tekevät mainiot sivuosat mainosmiehinä. Jälkimmäistä kuullaan myös laulajana.

Kristiina Halkola on konttorin nuori Maria, jolle kehittyy suhde Juhan kanssa. Lupaa kysymättä Donner liitti näiden seksikohtaukseen paljastavia alastonkuvia. Siinä ylitettiin raja, ja Halkola nosti syystäkin oikeusjutun.

Yle Teema tiistaina 11.2. klo 21.55