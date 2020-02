Jos koronavirustartuntaa epäiltäisiin Ruotsin-laivalla, näin toimittaisiin – THL:n asiantuntija: jopa karanteenia voitaisiin harkita

Japanin viranomaiset ovat laittaneet risteilyaluksen kahden viikon karanteeniin, koska laivalla matkustaneella on todettu uusi koronavirustartunta. Traumapsykologi Soili Poijulan mukaan suurin osa aikuisista kestää hyttiin eristyksen ilman suurempia ongelmia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ohjeistanut laiva- ja lentoyhtiöitä koronavirustartuntatapausten varalta.

Jos esimerkiksi Ruotsin-laivan matkustajalla epäillään koronavirustartuntaa, laivan henkilökunta ottaa yhteyden laivan saapumissataman tartuntatautiviranomaisiin ja he arvioivat, mitä tilanteessa tulee tehdä, kertoo THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen .

Epäillyn syntymiseksi henkilön on pitänyt oleskella viruksen epidemia-alueella Manner-Kiinassa kahden viime viikon aikana ja hänellä tulee olla uuden 2019-nCoV-koronaviruksen aiheuttaman taudin oireita.

– Jos kyseessä on pelkkä epäilys koronavirustartunnasta, henkilö eristetään matkan ajaksi hyttiin ja satamassa viedään tutkimuksiin sekä eristykseen terveydenhuoltoon, Salminen sanoo.

Pelkän tartuntaepäilyn takia laivaa ei hänen mukaansa todennäköisesti laiteta Suomessa karanteeniin, koska laivan matkustajat vaihtuvat käytännössä päivittäin.

– Jos on taustatietoa, että henkilöllä on ollut kontaktia aikaisempaan varmistettuun tapaukseen, silloin ehkä tätäkin [karanteenia] harkitaan.

Salmisen mukaan laivoilla on terveydenhuoltohenkilökuntaa, jotka pystyvät toimimaan, jos aluksella epäillään koronavirustartuntaa. Varsinaiset päätökset toimenpiteistä tekevät kuitenkin kohdesataman tartuntatautiviranomaiset.

Kaksi laivaa karanteenissa Aasiassa

Japanin viranomaiset ovat laittaneet risteilyaluksen kahden viikon karanteeniin koronaviruksen takia Yokohamassa Tokion lähellä.

Maanantaina Yokohamaan saapunut Diamond Princess -risteilyalus laitettiin karanteeniin sen jälkeen, kun selvisi, että laivalla matkustanut hongkongilaismies oli sairastunut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Laivalla on noin 2 500 matkustajaa ja 1 000 miehistön jäsentä, joita testataan parhaillaan koronaviruksen varalta.

43-vuotias hongkongilainen, joka on laivalla kuuden perheenjäsenensä kanssa, kertoi Reutersin mukaan, että he olivat saaneet keskiviikkona lounasaikaa mennessä ainoastaan kahvia ja vettä, ei ruokaa.

– En odota seuraavan kahden viikon aikana kokemaani tunteiden skaalaa, hän kertoi perheensä ikkunattomasta hytistä.

Toinen matkustaja twiittasi, että hän oli "kuullut useilta tahoilta, että ihmiset ovat huolestuneita ja levottomia.

Myös Hongkongissa on laiva karanteenissa. Uutistoimisto Reutersin mukaan risteilyalus World Dreamilla on eristyksissä 1 800 ihmistä, koska kolmella laivalla matkustaneella on todettu koronavirus. Tartunnan saaneet poistuivat laivasta 24. tammikuuta Guangzhoun kaupungissa Kiinassa.

Aasiassa risteilyalukset käyvät usein eri maiden satamissa, ja matkustajat pysyvät laivalla useita päiviä tai jopa viikkoja.

Koronavirus todettu 10:llä laivan matkustajalla

THL:n Salminen ei ole yllättynyt risteilyalusten koronavirustapauksista.

Tähän mennessä noin 270 risteilyalus Diamond Princessin matkustajaa on testattu ja 31 testin tulokset ovat valmistuneet. Koronavirustartunta on todettu 10 matkustajalla.

Salmisen mielestä kyseessä on "kohtuullisen korkea luku". Laivan asettamisessa karanteeniin on hänen mukaansa noudatettu kansainvälisiä suosituksia.

Koronaviruksen leviämisen estämistä helpottaa laivalla se, että tartuntaepäillyt voidaan laittaa nopeasti karanteeniin ja tartunnan varmistuttua siirtää sairaalaan.

Salmisen mukaan erityisen tärkeää on, että tartunnat huomataan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja "tartuntaketju saadaan katkaistua". Tehokkain keino välttyä virustartunnalta ja sen levittämiseltä on käsihygieniasta huolehtiminen.

Tämän hetken tietojen mukaan koronavirus leviää pisaratartuntana, joten viruksen ei pitäisi levitä laivalla esimerkiksi ruoan välityksellä. Koronaviruksen aiheuttaman taudin oireita ovat kuume, yskä ja hengenahdistus.

"Suurin osa aikuisista kestää sen ihan ok"

Traumapsykologi Soili Poijulan mukaan perusterve ihminen selviytyy kahden viikon hyttiin eristämisestä ilman suurempia ongelmia.

– Suurin osa aikuisista kestää sen ihan ok, Poijula sanoo.

Jos henkilöllä on taipumusta reagoida vaikeisiin tilanteisiin pelolla tai ahdistuksella, karanteeniaika voi olla vaikea. Tällaiset henkilöt voivat Poijulan mukaan tarvita ammatillista apua kokemuksen jälkeen, jotta he pystyvät jatkamaan elämäänsä.

Koronavirusepäilyn takia laivaan eristettyjen ihmisten tilanteesta tekee hänen mukaansa vaikean se, että tilanteessa yhdistyy erilaisia vaikeita asioita, kuten pitkäaikainen oleskelu pienessä tilassa ja huoli virustartunnan mahdollisuudesta.

– Tilannetta helpottaa se, että he tietävät, milloin eristys päättyy ja he pääsevät kotiin ja läheistensä luo.

Poijula kertoo, että viranomaiset ja laivan henkilökunta voivat auttaa loukussa olevia matkustajia tarjoamalla heille säännöllisesti luotettavaa tietoa siitä, miten asiassa edetään ja mitä ulkomaailmassa tapahtuu. Tilanteessa on myös se hyvä puoli, että karanteenissa olevat voivat olla yhteydessä läheisiinsä puhelimitse ja internetin välityksellä.

Kaksi satamaa kiinni Hongkongissa

Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam ilmoitti keskiviikkona uutistoimisto Reutersin mukaan, että kaupungin kaksi risteilysatamaa suljetaan välittömästi. Hän kertoi myös, että Manner-Kiinasta Hongkongiin saapuvat asetetaan kahden viikon pakolliseen karanteeniin.

– Nämä toimenpiteet ovat tiukat, Lam sanoi.

Hongkongin terveydenhuoltohenkilökunta on vaatinut kaupungin ja Kiinan välisen rajan sulkemista koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Maailman terveysjärjestö WHO on vastustanut rajojen sulkemista, koska siinä tapauksessa ihmiset ylittävät rajoja virallisten ylityspaikkojen ulkopuolelta, mikä vaikeuttaa valvontaa.

Viime viikolla Italian viranomaiset asettivat Costa Smeralda -risteilijän 7 000 matkustajaa karanteeniin Rooman lähellä koronavirusepäilyn takia. Testeissä selvisi, ettei kyseessä ollut koronavirus.

Kiinan keskiosassa sijaitsevasta Wuhanin kaupungista liikkeelle lähteneeseen virukseen on sairastunut tähän mennessä noin 25 000 ihmistä ja 490 on kuollut. Suurin osa tartunnan saaneista on Kiinassa Wuhanissa ja Hubein maakunnassa.

Kiinan ulkopuolella tartuntatapauksia on ollut noin 200 kappaletta.

Suomessa on todettu tähän mennessä yksi varmennettu uuden koronaviruksen aiheuttama tautitapaus Lapin sairaanhoitopiirissä.