Joulukinkku grillissä? Miksipä ei!

Jos jouluna on käytettävissä tarpeeksi iso grilli ja ripaus seikkailumieltä, joulukinkun voi uunissa paistamisen sijaan myös grillata kypsäksi. Lue kokki Sirly Ylläsjärven vinkit joulukinkun kypsentämiseen ja savustamiseen grillissä.

Sirly Ylläsjärven grillissä savustettu joulukinkku

"Moni on kysynyt minulta grillatun ja savustetun kinkun ohjetta!

Joulukinkun voi grillata joko kaasulla tai briketeillä, itse suosittelen epäsuoraa lämpöä. Helpoiten grillaus onnistuu luuttomalla kinkulla, luullista kinkkua voi olla vaikeampi saada mahtumaan grilliin.

Savustukseen suosittelen omenapuusta valmistettuja savupaloja, ne ovat melkein nyrkin kokoisia ja niistä tulee savua useamman tunnin ajan.

Varman päälle voi pelata myös lämpömittarilla, joka ilmoittaa kännykkään kun sopiva lämpötila on saavutettu. Näin ollen sinun ei tarvitse edes aukaista grilliä turhaan!

Kinkun paistolämpö on 100–120 astetta, jos lämpö on tasainen. Grillauksessa suosittelen lähtemään liikkeelle 150–180 asteen lämmöstä koska lämpö grillissä laskee pikkuhiljaa.

Etenkin isomman kinkun kanssa kätevä vinkki on aloittaa kypsennys grillissä ja viimeistellä uunissa riittävän sisälämpötilan varmistamiseksi: savusta ja grillaa kinkkua ensin 3 tuntia 150 asteessa ja siirrä sen sitten uuniin 100 asteeseen kunnes haluttu sisälämpötila 75–78 on saavutettu. Murean ylikypsästä kinkusta pitäville suositeltava sisälämpö on yli 80 astetta.

Savustettu kinkku tuo mieleen lapsuuden joulut. Tuoksu ja maku on uniikki, suosittelen testaamaan!"

–Sirly Ylläsjärvi

Paras joulukinkku on kotimaista maatiaispossua

Snellmanin juhlakinkut tehdään suomalaisesta gmo-vapaasta maatiaispossusta. Se tulee läheltä, kasvatetaan kunnon periaatteita noudattaen ja sitä ei lääkitä tarpeettomasti antibiooteilla.

Jotta mausta tulisi oikein muheva, annetaan kinkkujen levätä vuorokauden ennen pakkausta. Tämä hävittää ylimääräisen nesteen, minkä ansiosta kinkku ei kuivu tai kutistu liikaa paiston aikana.

Muista ottaa joulukinkku ajoissa sulamaan!

Pakastettuna ostettu joulukinkku sulaa päiviä, ei tunteja. Alla nyrkkisäännöt siihen, miten monta päivää ennen paistamista kinkku tulisi siirtää pakkasesta jääkaappiin:

Kinkku 2-3 kg: sulatusaika 1-2 vrk

Kinkku 4-7 kg: sulatusaika 2-3 vrk

Kinkku 8-12 kg: sulatusaika 4-5 vrk

Paistopäivänä kinkku kannattaa siirtää edelleen jääkaapista huoneenlämpöön viitisen tuntia ennen grillauksen tai paistamisen aloittamista. Näin kinkku kypsyy tasaisemmin.

Paistolämpömittaria kannattaa käyttää apuna jo sulatusvaiheessa, sen avulla on silmämääräistä arviointia paljon helpompaa tietää, milloin kinkku on sulanut riittävästi. Kinkun sisälämpötilan pitäisi olla noin +10 astetta kypsennystä aloitettaessa.

Jos kinkku ei ehdi sulaa ajoissa riittävän pitkälle, ei ole kuitenkaan syytä paniikkiin. Joulukinkun voi nimittäin paistaa myös jäisenä, tällöin on tosin sovellettava hieman erilaista valmistusohjetta. Grillaaminen lienee tässä tapauksessa kuitenkin viisainta unohtaa. Ohjeen kinkun paistamiseen niin jäisenä kuin sulaneena löydät Snellmanin nettisivuilta , minne olemme koonneet myös kaikki muut tarpeelliset kinkkuvinkit kuorruttamisesta ja koristelusta sopivan kokoisen kinkun valitsemiseen.

Kierrätä kinkun paistinrasva hyötykäyttöön

Kinkun paistinrasvaa ei saa missään tapauksessa kaataa viemäriin. Kerää se sen sijaan esimerkiksi tyhjään maitotölkkiin. Teipillä suljetun tölkin voit viedä Kinkkutempun keräyspisteeseen, jolloin paistinrasva päätyy uusiutuvan dieselin raaka-aineeksi. Keräyspisteitä ovat mm. kaikki K-Citymarketit. Hätätapauksessa hyytyneen paistinrasvan voi tiiviisti suljetussa rasiassa laittaa myös sekajätteeseen.

Etkö malta odottaa aattoon asti? Kokeile Superior joulukinkku-leikkeleitä!

Kinkun paistamista – ja etenkin grillaamista – voi toki harjoitella jo etukäteen ennen aattoa, jotta juhlapäivänä kaikki sujuu varmasti kuin rasvattu. Jos aikaa tähän ei kuitenkaan ole, tai kokonainen kinkku tuntuu liian isolta juhlapyhien ulkopuolella, apu joulukinkunnälkään ei onneksi ole kaukana. Snellmanin Superior-kinkkuvalikoimasta löytyy nimittäin kausituotteena myös valmiiksi kypsennetty ja viipaloitu Superior-joulukinkku:

Hyvää ja herkullista joulua kotimaisen kinkun äärellä!

Snellmanin Lihanjalostus Oy on pietarsaarelainen perheyritys, joka on valmistanut korkealaatuisia liha- ja leikkeletuotteita nyt jo 70 vuoden ajan. Yritys kuuluu Snellman-konserniin.