Joulunpyhinä Kainuussa 35 uutta koronatapausta – 19 ulkopaikkakuntalaisilla

Kainuun koronatilanne on hieman rauhoittunut edellisestä viikosta, kertoo Kainuun sote.

Maakunnan ilmaantuvuusluku on nyt 147, kun se edellisellä viikolla oli yli 200.

Joulunpyhien aikana torstaista sunnuntaihin Kainuussa on todettu yhteensä 35 uutta koronatapausta, joista 19 oli Kainuun ulkopuolelta tulleilla henkilöillä.

Sote muistuttaa, että vaikka Kainuun tilanne on tällä hetkellä rauhallisempi, on syytä edelleen noudattaa annettuja suosituksia. Voimassa on yleinen maskisuositus 12 vuotta täyttäneille kaikissa julkisissa tiloissa ja liikennevälineissä, joissa lähikontakteja ei voida välttää

Tartuntojen jäljittäminen on vaikeampaa ihmisten liikkuvuuden lisääntymisen vuoksi. Tartuntojen alkuperän jäljitysprosentti on tällä hetkellä Kainuussa 61 prosenttia.

Kainuun sote julkaisi maanantaina mahdollisia koronalle altistumispaikkoja. Näitä ovat muun muassa lentovuoro ja muutamat junavuorot. Altistumispaikoilla olleita kehotetaan menemään koronatestiin matalalla kynnyksellä, jos oireita ilmaantuu.

Rokotekattavuus parantunut Kainuussa, koronarokotukset 5–11-vuotiaille alkavat vuoden alussa.

Kaksitoista vuotta täyttäneistä kainuulaisista kaksi rokoteannosta on saanut 84,4 prosenttia. Kolmannen rokotteen on saanut 28 prosenttia.

Koronarokotus 5–11-vuotiaille riskiryhmään kuuluville lapsille on mahdollista ajanvarauksella Kajaanissa Kaukametsän opistolla keskiviikkoisin. Muiden Kainuun kuntien rokotuspäivät löytyvät soten verkkosivuilta.

Terveiden 5–11-vuotiaiden rokotukset pyritään aloittamaan viikolla 2. Rokotukset toteutetaan koululaisten osalta kouluilla ja neuvolaikäiset rokotetaan neuvolassa.