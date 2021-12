Juhlapyhinä noudettava erityistä varovaisuutta – Kajaanin kampuksella koronatartuntoja ja karanteeneja

Kainuun koronakoordinaatioryhmä suosittelee harkitsemaan tarkkaan, missä ja miten viettää joulun ja uudenvuoden juhlapyhät. Koronatilanne on vaikeutunut Kainuussakin, jossa ilmaantuvuus on noussut noin 200:aan. Koronakoordinaatioryhmän mukaan Kainuu ei vielä täytä leviämisalueen kriteerejä.

– Ilmaantuvuus on edelleen noussut, mutta leviämisvaiheen rajoitustoimille ei toistaiseksi ole edellytyksiä. Seuraamme kuitenkin tilanteen kehittymistä ja myös mahdollisten kansallisten ohjeiden muutoksia. Kainuun alueella on voimassa suositukset, jotka korostavat lähikontaktien rajoittamista ja muita varotoimia, kertoo pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen .

Soten, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston, ely-keskuksen ja THL:n edustajien muodostama koronakoordinaatioryhmä käsitteli Kainuun tilannetta tiistaina.

Viikolla 49 Kainuussa todettiin 95 koronatartuntaa, joten edelliseen viikkoon verrattuna määrä on lähes kaksinkertaistunut. Tartunnoista 95 prosenttia voidaan edelleen jäljittää. Sairaalahoidossa ei ole koronapotilaita.

Vartiuksen rajavartioasemalla on jatkettu tehostettua testausta.Viime viikolla rajalla testattiin 524 maahan tulijaa ilman positiivisia tuloksia.

Käsmä-Ronkainen muistuttaa, että vuodenvaihteen molemmin puolin Kainuuseen on luvassa vilkas matkailusesonki.

– Koronatilanne on otettava erityisen tarkasti huomioon, jotta tartunnat eivät leviä alueelta toiselle. Suosittelemme yleistä varovaisuutta ja etenkin riskiryhmään kuuluvien tai vajaan rokotesuojan saaneiden osalta tulee harkita miten joulun viettoon kokoonnutaan. Rokotussuojasta huolehtiminen on nyt ensiarvoisen tärkeää.

Kainuussa todettiin tiistaina 10 uutta tartuntaa, joiden tartunnanjäljitys on edelleen meneillään. Tartunnoista kaksi on Puolangalla ja kaksi Kuhmossa ja kuusi Kajaanissa. Näistä yksi liittyy aiempaan Transtechin ryppääseen.

Kajaanissa toisen asteen opetuksessa Vuorikadun kampuksella on todettu kolme tartuntaa, jonka vuoksi noin 50 oppilasta on informoitu poikkeusjärjestelyistä. Oppilaita muistutetaan, että oireisena ei tule osallistua opetukseen ja koronatestiin tulee hakeutua, mikäli epäilee altistuneensa tartunnalle.

Skoda Transtechin Otanmäen-tehtaalle on perustettu matalan kynnyksen testausasema, johon henkilöstöllä on mahdollisuus hakeutua, mikäli oireita ilmenee tai epäilee altistuneensa. Tehtaalla jatketaan myös tehostettuja varotoimia tartuntatilanteen vuoksi.

Kahteen kertaan rokotettuja yli 12-vuotiaita on 83,6 prosenttia väestöstä. Kolme rokoteannosta on saanut 13,4 prosenttia. Rokotuspisteissä on ollut vilkasta. Kainuun soten rokotuspisteet ovat auki jouluviikolla sekä välipäivinä. Tarkemmat aukioloajat ja ajanvarausmahdollisuudet kannattaa tarkistaa verkkosivuiltamme.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt kunnille erilliset ohjeet 5–11-vuotiaiden lasten riskiryhmistä koronarokotuksia varten.

Lasten rokotuksiin tarvittavia rokotevalmisteita saapui Suomeen tällä viikolla, ja kunnat voivat aloittaa riskiryhmiin kuuluvien 5–11-vuotiaiden rokotukset heti kun saavat järjestelyt tehtyä, THL kertoo tiedotteessa.

Rokotuksia voidaan järjestää kouluterveydenhuollossa tai koronarokotuspisteissä, joissa muutakin väestöä rokotetaan.

Koronatestaukseen Kainuussa pääsee kaikkina päivinä. Kuntien terveysasemat palvelevat arkisin ja KAKS:n testiasema kaikkina päivinä. Ajan voi varata joko Kainuun Omasote-palvelun kautta tai numerosta 040 165 0020.