Kotimaa

Jukka Jyrkinen on kuljettanut korona-aikana jo yli 900 ihmistä itärajan yli – muistissa ovat rajalla rautoihin pantu matkustaja, tuhkattu vainaja ja käännytykset

Julkaistu: 1.8.2020 klo 7:00

Itäraja on ollut turisteilta suljettu maaliskuun lopulta lähtien. Hiljaisen rajan yli on koko ajan kuljetettu valikoituja ihmisiä KHL:n kanadalaiskiekkoilijoista kotiin mieliviin opiskelijoihin ja merimiehiin. Monella on ollut kiire Helsinki-Vantaalle ja sieltä edelleen maapallon toiselle puolen. Suomen ja Venäjän korona-ajan yhteyslinkkinä toimii molemmissa maissa luotettu kuljetusyrittäjä Jukka Jyrkinen pikkubusseineen.