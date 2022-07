Junantuoma toimittaja lähti opastetulle kesäkierrokselle – tämän hän oppi vanhasta ja uudesta Kajaanista

On heinäkuinen alkuilta. Minä ja kymmenkunta muuta uteliasta olemme kokoontuneet Pietari Brahen patsaalle Kauppatorin laidalle. Kajaanin Matkailuoppaiden Kerttu Härkönen saapuu paikalle, kävelykierros Kajaanin keskustassa on valmis alkamaan. Tällä kertaa aiheena on vanha ja uusi…