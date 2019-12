Juorut ja vaikeneminen koettelevat Johannes Brotherusta ja Mimosa Willamoa

Elvis & Onerva

★★★ Yksi yskänlääkkeen voitelema valhe pilaa paljon Mikael Syrjälän empaattisessa nuorisodraamassa. Mimosa Willamo tekee parhaan roolin lukioluokan uutena tyttönä, joka ensin ihastuu ja sitten pettyy Johannes Brotheruksen esittämään poikaan. Juorut ja perisuomalainen vaikeneminen koettelevat nuoria uskottavasti, mutta aikuisissa kukkii ankeuden home. Ehkä teinikatsojat pystyvät siihenkin tuntemukseen samaistumaan. Ensiesitys. (Suomi 2019)

TV2 keskiviikko 25.12. klo 20.05

Ihmeellinen on elämä

★★★★★ Vielä on joulua jäljellä. Jos suklaat on syöty, etkä muuten usko, katso juhlakauden klassikko, jossa masentunut pikkukaupungin mies pääsee näkemään, millainen maailma olisi ilman häntä. Frank Capra toimii jarrumiehenä vuoristoradassa, jossa viipotellaan murheen laaksosta onnen kukkuloille. James Stewart istuu kyydissä eri sortin kyyneleitä silmänurkasta pyyhkien. Donna Reed on vaimo, ja Henry Travers toisen luokan enkeli. (USA 1946)

Yle Teema & Fem keskiviikko 25.12. klo 14.50

Hienoin hetki

★★★★ Lone Scherfigin viihdyttävässä draamassa palataan toisen maailmansodan päiviin, jolloin Englannin naisille aukesi kotirintamalla näytön paikkoja. Gemma Artertonin esittämä Catrinkin pääsee käsikirjoittamaan Dunkerquen pelastusoperaatiosta kertovaa elokuvaa. Toki miehiä pienemmällä palkalla. Sam Claflin löytyy napakoiden sanailujen kumppaniksi. Bill Nighy tyylittelee herkullisesti vanhan polven tähtenä. Ensiesitys. (Britannia 2016)

TV1 keskiviikko 25.12. klo 20.45