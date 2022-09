Jussi kävi laserleikkauksessa eikä ole katunut päätöstä päivääkään

Viime keväänä 35-vuotias Jussi Peltola teki päätöksen, jota hän oli miettinyt pitkään. Hän päätti sijoittaa laserleikkaukseen.

Parikymppisenä ensimmäiset silmälasinsa saanut Peltola oli kyllästynyt piilolinssien käyttöön. Vuosien varrella piilarit kävivät yhä epämukavammiksi: esimerkiksi tuulessa ja pakkasessa silmät kuivuivatvoimakkaasti.

Laserleikkaus oli hyvä päätös. Leikkauksen jälkeen Peltola katui ainoastaan sitä, että ei ollut mennyt leikkaukseen jo paljon aiemmin.

"Leikkauksen jälkeen meni kyllä hetken aikaa tottua siihen, ettei tarvitse enää silmälaseja. Mutta päivääkään ei ole ollut laseja tai piilareita ikävä."

Jussi Peltola yllättyi, miten sujuvasti ja nopeasti homma Terveystalo Oulun Silmäklinikalla eteni. Hän varasi toukokuussa ajan optometristi Markku Uusitalon maksuttomaan hoitoarvioon, jossa tehtiin myös näöntarkastus ja silmien kuvaus.

Hoitoarviossa käytiin perusteellisesti läpi prosessin kulku: mitä leikkauksessa tapahtuu, kuinka kauan toipuminen kestää ja minkälaisia jälkioireita voi tulla.

Tutkimuksessa kartoitettiin Peltolan toiveet ja määriteltiin niiden pohjalta paras leikkausmenetelmä. Tämän lisäksi esitutkimuksessa tarkistettiin perusteellisesti myös silmien kunto.

"Tarkastuksessa silmissäni näkyi arpeumaa, joka oli syntynyt piilolinssien käytöstä. Arpeumaa oli kuitenkin onneksi sen verran vähän, että se ei estänyt leikkausta", Peltola kertoo.

Leikkaus käy nopeasti

Leikkauspäivä oli jo parin viikon päästä esitutkimuksesta. Silmäkirurgi Antti Juutisen ammattitaito vakuutti Peltolan heti.

"Antista huokuu kokemus. Hän on todella rauhallinen puheissaan ja tekemisissään, joten luottamus syntyy aivan välittömästi. Antti osaa vastata kysymyksiin ja selittää asiat niin, että normaali ihminenkin ymmärtää."

Itse leikkaus tapahtui nopeasti. Ystävällinen leikkaushenkilökunta hoiti kaiken eikä Peltolan tarvinnut tehdä muuta kuin tuijotella eteenpäin kohti vihreää pistettä. Laserleikkaus kestää noin 15 sekuntia per silmä.

"Leikkauksessa ei tunnu minkäänlaista kipua. Koko leikkauksen ajan silmäkirurgi kertoi, mitä hän tekee seuraavaksi. Se oli aivan maaginen tunne, kun heti operaation jälkeen näkikin yhtäkkiä aivan tarkasti", Peltola kuvailee.

Leikkauksen jälkeen asiakas ohjataan hämärään huoneeseen lepäämään. Sen jälkeen silmälääkäri tarkastaa silmät ja antaa kotihoito-ohjeet. Leikkaava kirurgi antaa vielä ennen kotiinlähtöä oman puhelinnumeronsa, jotta asiakas voi olla yhteydessä, jos jotakin kysyttävää herää.

Peltolan toipuminen kävi nopeasti. Leikkauspäivänä silmät vetistivät ja punoittivat muutaman tunnin, mutta seuraavana päivänä oireet olivat käytännössä kadonneet. Kahden päivän päästä leikkauksesta Peltola oli jo golf-kentällä.

"Sain ohjeeksi, että ensimmäisen viikon aikana tulisi välttää saunomista ja hikiliikuntaa, jotta silmien toipuminen pääsee hyvään vauhtiin. Leikkauksen jälkeen tiputtelin silmiin kaksi viikkoa antibioottia sekä näiden lisäksi kostutustippoja."

"Suosittelen laserleikkausta lämpimästi kaikille. Tämä on ollut ehdottomasti yksi parhaimpia sijoituksia, mitä olen itseeni tehnyt", Peltola sanoo.

Arki on helpottunut

Laserleikkauksen jälkeen Peltolan ystäväpiirissä on tapahtunut lumipalloefekti, kun pelikaveri toisensa jälkeen on varannut ajan Terveystalolle maksuttomaan leikkausarvioon ja hoitanut näkönsä kuntoon. Myös Peltolan veli kävi laserleikkauksessa ja on ollut tyytyväinen tulokseen.

Terveystalo tarjoaa erilaisia rahoitusmalleja, eli laserleikkausta ei tarvitse maksaa kertasummana. Rahoituksen voi hakea jo ennen leikkausta. Jussi Peltola on laskenut, että laserleikkauskustannus kattaa jo parissa vuodessa piilolinssien ja silmälasien kulut.

"Kyllä tämä on ollut ehdottomasti paras 2000 euroa, jonka olen elämässäni käyttänyt. Elämänlaatu on parantunut huomattavasti ja arjesta on tullut paljon helpompaa – sen huomaa esimerkiksi reissuun lähtiessä, kun ei tarvitsekaan muistaa pakata mukaan piilolinssinesteitä ja koteloa."

Peltola on käynyt juuri leikkauksen vuositarkastuksessa.

"Vuositarkastuksessa selvisi, että näköni oli parempi kuin koskaan. Golf-kentällä sen huomaa kyllä: olen usein ainoa, joka näkee, missä kaukana metsikössä pallo pomppii", Peltola naurahtaa.

Jos vuositarkastuksessa ilmenee, että näössä on korjattavaa, tarkentavat toimenpiteet tehdään maksuttomasti.

