Ka niin!: Rakasta reklamaatioita! – Ohjeet palautteen antajalle

Palaute on lahja. Mitä tahansa teetkin, on hankala korjata toimintaa, jos ei tiedä mikä ei toimi. Kehuja on aina kiva kuulla, mutta rakentava palaute auttaa nostamaan tasoasi. Siksi meidän jokaisen tulisi rakastaa reklamaatioita!

Reklamaatio on merkki siitä, että palautteen antaja…