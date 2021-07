Ka niin!: Some laulaa

Some tyydyttää sosiaalisia tarpeita ja tarjoaa parhaimmillaan mielenkiintoista sisältöä. Siksi me käyttäjät voisimme määrän sijasta keskittyä enemmän sisällön laatuun.

Mitattiinpa millä mittarilla tahansa, kuluva kesä on ollut lämmin. Sen ovat huomanneet myös somekäyttäjät. Erilaisten lämpömittareiden ja varpaiden kuvia aurinkotuolissa on latailtu sosiaaliseen mediaan ennätystahtia.

Postausten tykkäyksiä on hamuttu myös juomia täynnä olevien lasien, grillattujen ruokien ja vesistöjen kuvilla.

Somekäyttäjät voivat lähetellä tuokiokuvia maksutta ja rajoituksetta jokaisesta elämän hetkestä. Hienoa ja eläköön vapaa tiedonvälitys!

En missään nimessä väheksy tällaista informaatiota ja vielä vähemmän kuvien lataajia. Silti kysyn, miten tarpeellinen kuva olutlasista on minulle ja muille?

Tiedän ihmisiä, jotka jaksavat larpata some-feediä tuntikausia päivässä. Siitä on tullut heille iso sisältö elämään. Jos pienikin tauko arjen askarissa tulee, puhelimesta laitetaan Facebook käyntiin ja tarkistetaan millaista elämää tutut ja tuntemattomat ovat viettäneet.

Mitä me teimme ennen somea? Etupäässä katsoimme televisiota. Muiden elämän seuraaminen toteutui mm. saippuasarjoja seuratessa.

Varvaskuvat ovat silti harmittomia. Niissähän ei mene kuin oma ja muiden elämä hukkaan.

Sen sijaan disinformaation levittäminen on vahingollista. Mielipiteillä korvataan tutkittu tieto ja somekäyttäjistä kuoriutuu helposti jokaisen alan asiantuntijoita.

Omasta mielestäni some on parhaimmillaan hienojen oivallusten, hauskuuksien sekä perusteltujen ajatusten levittäjänä. Joillakin ihmisillä sosiaalinen mediakin on hanskassa. Heidän tuottama sisältö on kiinnostavaa ja viihdyttävää. Kuvatkin saattavat olla mestariluokkaa.

Kyselin muutamalta ihmiseltä, millainen somepäivitys heitä eniten ärsyttää. Ylivoimainen voittaja oli sellainen, josta ei saa selvää mistä siinä on kyse. Kuvaa ei selitetä, se on huono ja koko juttu on niin salaperäinen, ettei sen viestiä ymmärrä ollenkaan.

Some on kaikkinensa hyvä vuorovaikutuskanava. Se tyydyttää sosiaalisia tarpeita ja tarjoaa parhaimmillaan mielenkiintoista sisältöä. Siksi me käyttäjät voisimme määrän sijasta keskittyä enemmän sisällön laatuun.

Täytyypä lähteä leikkaamaan varpaankynsiä kliseisintä somekuvaa varten. Siihen tarvitaan rekvisiitaksi lämpömittari, täysi olutlasi ja grillattu makkara. Kuvassa olisi hyvä näkyä myös kukkia ja koira.

Ai niin se filtteri! Semmoinen joka lisää utuisuutta ja väriä, niin että nämä vanhan ukon varpaat sopisivat vaikka Voguen kanteen.

Timo Surma-Aho