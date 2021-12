Ka niin!: Tieteen miekkailuottelu

Kun luet tätä kolumnia, kirjoittajalla on hyppysissään biologian tohtorin tutkinto.

Tieteen puolesta on puhuttu vuosisatoja. Nykypäivänä se on kohtalaisen turvallista, kun miekkakin on vain symbolinen ase.

"Kynä on miekkaa vahvempi", lausui Sir Edward Bulwer-Lytton 1800-luvulla. Sanonta kuvaa sitä, että kirjoitettu teksti on viestintäkeinona väkivaltaa vahvempi. Onkin…