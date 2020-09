Kotimaa

Käännä kukka ylösalaisin, saat tuplailon – ''Kuivakukkien osuus kokonaismyynnistä on jo noin kolmasosa''

Julkaistu: 26.9.2020 klo 10:00

Kuivakukalla on syyttä suotta kuolleen kukan maine. Kukkakauppojen valikoimissa sillä on ollut yhtä iso rooli viimeksi 1980-luvulla. Floristi Henna Riikonen kertoo, että kuivakukista on innostunut uusi sukupolvi.