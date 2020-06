Kadonneesta miehestä on riistakamerakuva. Poliisi pyytää havaintoja Kuhmossa kadonneesta vanhuksesta.

Torstain etsinnöissä ei ole tehty mitään havaintoja kadonneesta kello 19:ään mennessä. Etsinnät jatkuivat pitkälle iltaan. Poliisi pyytää havaintoja 70-vuotiaasta miehestä. Mies on kadonnut Kuhmon Rastinkylällä. Hänellä oli lähtiessä seurana vaalea labradorinnoutaja.

Tiistaina iltapäivällä Kuhmon Rastinkylältä on kadonnut noin 70-vuotias muistisairaudesta kärsivä mies. Torstaina 18.6. tilanne etsinnöissä oli, että ne jatkuivat. Etsintäjän jatkosta juhannusaattona ja viikonlopun aikana päätetään torstai-iltana.

Muistisairaasta miehestä on katoamisen aikaan yllä olleissa asuissa koiran kanssa kuva riistakamerasta. Sen kuvasi yksityisen henkilön maastoon asettama riistakamera. Poliisi tiedotti katoamisesta viime keskiviikkoaamuna.

Kadonneella miehellä on kantamuksenaan reppu ja seuranaan tiistaina lähtiessä vaalea labradorinnoutaja. Hänellä on yllään sininen paita, verryttelyhousut sekä kumisaappaat. Mies on 175 senttiä pitkä ja normaalivartaloinen. Poliisi pyytää havaintoja edellä mainitusta henkilöstä. Havainnoista pyydetään soittamaan Hätäkeskukseen puh 112.

Etsintään osallistui poliisin ja rajavartiolaitoksen henkilöstöä, omaisia sekä ainakin Vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsijöitä.

Etsinnässä käytettiin myös miehitettyä lehtokonetta ja helikopteria.