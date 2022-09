Kahdet nimikirjaimet ja vuosiluku 2022 tärvelevät vaikeakulkuisessa paikassa sijaitsevaa muinaisjäännöstä Puolangalla – "On pitänyt pitkään istua"

Puolangalla on tullut ilmi muinaisjäännöksen luvaton kajoaminen, joka on laissa kielletty. Voikivensuolla sijaitsee muinaisjäännös Voikivi, joka on vanha kultti- ja tarinapaikka. Kainuun Museo tiedotti maanantaina ilkivallasta ja kertoi, että Voikiven pinnalle on tämän vuoden aikana…