KaiCell Fibers on vielä pitkässä kuusessa – ympäristöluvasta ei tietoa vieläkään

Paltamoon suunnitellun sellutehtaan eteneminen on ollut tahmeaa jo pari vuotta, kun päätös ympäristöluvasta on viipynyt.

KaiCell Fibers Oy:llä on vielä monta kysymystä ratkaistavana, ennen kuin biojalostamo tulee näkemään päivänvaloa. Sellutehtaan suurimpana esteenä on edelleen ympäristö- ja vesitalouslupa, joka on juuttunut Vaasan hallinto-oikeuteen.

– Tämä pitkä lupaprosessi kysyy…