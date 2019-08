Kainuu

KaiCell Fibersin lähialueen asukkaat valittivat tehtaan asemakaavasta

Julkaistu: 9.8.2019 klo 9:36

Biotuotetehtaan läheisellä Luhtaniemen omakotialueella asuva pariskunta katsoo, että kaavoitusta ei ole tehty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti, kunnanjohtaja on ollut esteellinen esittelemään asiaa ja kaava on maakuntakaavan vastainen. Mahdollista on, että hanke lykkäytyy valituksen käsittelyn vuoksi jopa vuodella.