Kaikki maahantulijat testataan Vartiuksessa

Maahantulon edellytykset tiukkenevat valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Myös raja-asemilla toteutettavaa koronatestausta lisätään. Vartiuksen rajanylityspaikalla kaikille maahantulijoille tehdään jatkossa koronaviruksen pikatesti, minkä lisäksi heille suositellaan 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia.

Karanteenin kestoa voi lyhentää kahdella negatiivisella koronatestituloksella 72 tuntia ennen ja jälkeen maahan saapumisen.

Työssäkäynnin perusteella tapahtuvaa maahantuloa rajoitetaan 27. tammikuuta lähtien. Rajan voi ylittää vain huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön työmatkaliikenne sekä erityisryhmät, esimerkiksi urheilun ja elinkeinoelämän alueelta.

– Maahantulosta päätetään rajatarkastuksessa, jossa välttämättömyys pitää perustella ja esittää lomake rajaviranomaisille, kerrotaan Kainuun soten tiedotteessa.

EU:n Schengen-maista tapahtuva maahantulo perhesyiden nojalla on sallittua. Kolmansista maista, esimerkiksi Venäjältä perhesyistä maahantulo on kuitenkin rajoitetumpaa ja mahdollista vain pakottavista syistä. Opiskelijoiden maahantulo on sallittu vain EU ja Schengen-maista sekä Isosta-Britanniasta.

Suomen kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä maasta poistumista tai maahan saapumista ei rajoiteta. Lisätietoja ohjeistuksista saa Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta.

Karanteeniajat pidentyvät uusien, helpommin tarttuvien koronavirusmuunnosten takia. Koronavirustartunnan saaneiden lähikontakteilla karanteenin pituus on jatkossa 14 vuorokautta ja perhealtistuksissa 21 vuorokautta.

Tartuntatautilääkärin sairastuneelle määräämän eristyksen vähimmäispituus pitenee 10 vuorokauteen.

Koronatilanne on rauhallinen, eikä Kainuussa olen viikonlopun aikana todettu uusia koronatartuntoja

– Torstaina Suomussalmella ulkopaikkakuntalaisella todettuun tartuntaan liittyen on ilmoitettu yksi jatkotartunta henkilöiden kotipaikkakunnalta, Kainuun sote viestittää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotukset jatkuvat suunnitellusti.

– Tehosterokotusannoksia annetaan nyt kolme viikkoa sitten ensimmäisen rokotteen saaneille ensilinjan terveydenhuollon ammattilaisille.

Väestön osalta rokotusten alkamisesta ei ole lisätietoja. Ajankohtaiset tiedot rokotuksista päivitetään Kainuun soten verkkosivuille.

Kainuun sote muistuttaa, että koronatestiin on hakeuduttava lievienkin oireiden ilmaantuessa.

– Erityisesti korkeamman ilmaantuvuuden alueilla liikuttaessa on noudattava erityistä varovaisuutta. Rajat ylittävissä ei-välttämättömissä matkoissa on erittäin tärkeää vapaaehtoisesti käydä koronatestissä ja noudattaa omaehtoisista karanteeneista annettuja ohjeita.