"Kaikkihan haluavat luksusta" – Blondit lähtevät Dubaihin helpon elämän perässä

Dubai on trendikohde, jossa on kaikkea runsaasti: pilvenpiirtäjiä, kauppoja, vapautta juhlia. Tuoreen ruotsalaisdokumentin sanoma jää pinnalliseksi.

Tytöt Dubaissa – aurinkoa ja luksusjuhlia

Yle Teema & Fem klo 23.00

★★ "Ei tarvitse kuin näyttää hyvältä", kiteyttää vaalea ruotsalaistyttö.

Helppo elämä tuntuu olevan kolmen Dubaihin töihin lähtevän 20–30-vuotiaan tytön ykköstavoite. Kaikkihan haluavat luksusta, yksi sanoo vakavissaan. Tässä tapauksessa sitä enemmän luksusta, mitä isommat aurinkolasit ja mitä kalliimpaa samppanjaa.

Tytöt työskentelevät ravintoloissa ja yökerhoissa. Kun pieni seurue tilaa pöytään ison pullon, tyttöjen tehtävä on auttaa tyhjentämisessä, jotta rahaa kuluu enemmän. Suurin lasku on ollut noin 600 000 euroa.

Vaaleus on markkinoilla valttia. Tummin tytöistä seurustelee marokkolaisen pojan kanssa, eikä tämä tykkää ollenkaan siitä, että tyttöystävä kaataa työkseen alkoholia. Vielä vähemmän siitä pitävät pojan vanhemmat.

Aikaisemmin on nähty suomalaisia au paireja maailmalla. Nuorten naisten todellista elämää haaveineen ja pettymyksineen.

Todellista kai tämäkin on, vaikka niin kliseetä. Dubai on trendikohde, jossa on kaikkea runsaasti: pilvenpiirtäjiä, kauppoja, vapautta juhlia – ja vaimoja. Ruotsalaisuus ärsyttää, koska tytöt eivät halua olla keskivertoja svenssoneja.

Yksi pohtii, voiko Dubaissa olla sharia-laki. Toinen ihannoi paikallisia naisia, jotka joutuvat käymään vain vähän töissä ja saavat lopun aikaa nauttia.

Nuorten naisten äitinä on hyvä nähdä, millainen heidän ikäistensä maailma voi olla. Ohjelman edetessä tulee esiin myös nurjia puolia. Prostituutioon ajautuminen on veteen piirretty viiva, eikä sopivia kumppaneita tahdo löytyä, vaikka treffikutsuja satelee.

Silti sanoma jää pinnalliseksi. Varsinkin näin ennätysnuoren pääministerin nimitysviikolla sopii toivoa, että tästä ohjelmasta ei otettaisi esimerkkiä.

